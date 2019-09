Björn Borg och hans hustru Patricia är på väg att flytta. Nya utmaningar väntar, och de kommer att lägga ut sin herrgård till försäljning.

Det meddelade paret på Instagram i början av september.

”Det är dags för ett nytt kapitel i våra liv! Vi ser väldigt mycket fram emot vad livet har att erbjuda. Det här huset kommer snart att finnas på marknaden”, skrev de då i ett inlägg.

Och i ett sms till SportExpressen förklarade Patricia Borg varför de nu väljer att flytta:

”Vi kommer flytta närmare stan och spendera lite tid utomlands. Huset är lite stort när alla barnen är utflugna.”

Taxeringsvärdet på fastigheten ligger på 18,2 miljoner kronor.

Prislappen är än så länge inte känd men som svar på en kommentar på Instagram skriver paret att den inte understiger 20 miljoner kronor.

Men frågan är vem som får pengarna när huset är sålt. Björn Borg äger nämligen inte längre fastigheten.

Sålt semesterparadis tidigare

Det har varit många turer under åren kring den pampiga byggnaden ute på Ingarö med härlig utsikt över vattnet.

Nu är det dags för ännu en tur.

Och det är inte första gången som Borg säljer en magnifik fastighet.

Sommaren 1984 sålde Björn Borg sitt semesterparadis Kättilö i Gryts skärgård på gränsen mellan Småland och Östergötland.

Det var en enorm fastighet med 300 000 kvadratmeter mark, tretton fastigheter, en tennisbana samt fiskevatten.

Han köpte egendomen 1978 av förre näringslivsprofilen Curt Nicolin för två miljoner kronor. När den låg ute till försäljning sex år senare ville han ha tre miljoner kronor.

Träffade 17-åriga Jannike Björling

Möjligen ville Björn Borg ha en nystart i livet. Han hade separerat från hustrun Mariana Borg och i stället träffat den nya kärleken, 17-åriga Jannike Björling. (Skilsmässan med Mariana gick inte igenom formellt förrän i december 1985.)

I oktober samma år slog han till och köpte ett nytt sommarparadis - Beatelund ute på fagra Ingarö i Värmdö kommun.

Det låg på en udde med utsikt över vattnet inte långt från mäktiga Baggensfjärden. Från vägen kunde man inte se in mot själva byggnaden. Nyfikna fick ta sjövägen om de ville få en glimt av världsstjärnan.

Björn Borg hade tagit kontakt med gode vännen och mäklaren Gunnar Hultman i Norrköping och talat om att han var ute efter en ny fastighet.

Björn föll pladask för herrgården

– Björn gav mig i stort sett fria händer att hitta ett trevligt ställe, förklarade mäklaren då för Expressen.

De båda hade ägnat en stor del av sommaren åt att leta efter en fastighet som föll Borg i smaken.

När Borg fick se Beatelunds herrgård blev han mycket entusiastisk.

– Jag vågar påstå att Björn nu har ett av de finaste ställena i skärgården, sa mäklaren.

Det var inte mycket som behövde göras. Allt var i toppskick. Den förre ägaren hade skött den välutrustade fastigheten pedantiskt.

Björn Borg betalade 3,1 miljoner kontant för sitt nya paradis.

För det fick han en huvudbyggnad på 250 kvadratmeter och två flygelbyggnader, gästhus och en 17 000 kvadrateter stor insynsskyddad tomt.

Tennisbanan var grädden på moset.

Klart man ska ha båt - köper ”Dunderburken”

Och om Björn och Jannike kände för lite skoj var det bara 20 minuters bilväg in till city.

I samma veva passade Borg på att beställa ett fartvidunder till båt, den sedermera riksbekanta ”dunderburken” med en maxfart på 70 knop och en bensinförbrukning på 400 liter i timmen.

Men Björn Borg behöll inte Beatelund själv särskilt länge. Åtminstone inte på papperet.

Redan i januari 1985 skrev han över fastigheten på sina föräldrar Margareta och Rune.

Själv var Björn Borg skriven i Monaco sedan 1974. Flytten väckte en hel del ont blod i vissa kretsar som menade att han var skatteflykting.

Samarbetet blev en katastrof

1986 skrev han sig återigen i Sverige.

Då flyttade han till den magnifika villan Vikingshill i Boo församling.

Det mesta såg stadgat och välordnat ut.

Men det var lugnet före stormen.

Problemen började när han tillsammans med partnern Lars Skarke försökte exploatera Björn Borgs goda namn i det nybildade bolaget Björn Borg Design Group. Man skulle lansera klädkollektioner i Borgs namn.

Men efter en kort tid skar det sig mellan Skarke och Borg.

Skulderna hopade sig och det dröjde inte länge förrän bolaget försattes i konkurs.

Jagas av fogden

Nu var konkursförvaltare, advokater och Kronofogden ute efter Björn Borg.

Villan Vikingshill och lösöret såldes på exekutiv auktion.

Svårare blev det att mäta ut villan på Ingarö då den stod på föräldrarna.

De kommande åren skulle fordringsägare och Kronofogden jaga efter pengar som skulle täcka skulden.

1991 lämnade Björn Borg åter Sverige.

De flesta ansåg sig veta att Borg mycket väl kunde betala av skulden om han bara ville. Det handlade, menade man, snarast om trots från Borgs sida eller att han kände sig otättvist behandlad.

Men det fanns andra svenska företag som ville dra nytta av Björn Borgs starka varumärke.

Kalsonger, skor och väskor med Borgs namn sålde bra.

Pengar i skatteparadis

Efter ett antal år avslöjades att royaltypengar slussades i väg till bolaget RMB Investments med säte i Curaçao i skatteparadiset Nederländska Antillerna.

RMB ansågs vara initialerna för förnamnen på Rune, Margareta och Björn, det vill säga familjen Borg.

Bara under åren 1998-2001 överfördes 33 miljoner kronor till RMB Investments, enligt Skatteverket.

Det skulle med andra ord täckt skulden mer än väl.

En advokat uppskattade att royalties motsvarande 4,5-7 procent av nettoomsättningen betalades ut till RMB Investments.

Men Kronofogden saknade handräckningsavtal med Nederländska Antillerna, så där var chansen till utmätning lika stor som att lugga en flintskallig.

Ny mystisk ägare till herrgården

Hösten 2006 krävde Skatteverket RMB Investments på drygt 22,3 miljoner kronor i skatter och skattetillägg.

Men man kunde inte mäta ut skärgårdsfastigheten Beatelund då den fortfarande stod på föräldrarna Rune och Margareta.

och i december 2007 skrevs ett nytt kapitel i historien om den vackra herrgårdsbyggnaden på Ingarö - som nu kommer att läggas ut till försäljning.

Margareta och Rune lät skänka fastigheten till den okända stiftelsen Archipelago Stiftung i Liechtenstein. Än en gång tätnade mystiken.

Varför, frågade man sig, ger man bort en dyrbar egendom och vem stod egentligen bakom stiftelsen?

Skatteparadis bjuder inte på någon större insyn. Men det är ju själva vitsen.

Inte heller Björn Borgs agent, förre tennisspelaren Per Hjertquist, säger sig inte veta något om försäljningen, eller vart pengarna hamnar.

– Jag vet lika mycket som du, säger han.

Stjärnmäklaren Niklas Berntzon säger att marknaden för den här typen av påkostade fastigheter ser väldigt stark ut just nu.

– Pengar finns i marknaden och investeringssuget är starkare än på länge, på de allra bästa husen, säger han.

Vad är vanligast vid försäljningar av den här typen, privata exklusiva visningar eller annonserar man för en större publik?

– Helt klart privata visningar. Varken köparna eller säljarna brukar vara så sugna på att visa upp sig själva. Det är annorlunda när man är en sån superstjärna som Björn Borg. Då kan det finnas en extra bonus i att det är just han som säljer. Vem älskar inte Björn Borg?

Tror du att det finns en Björn Borg-effekt som driver upp priset? När det gäller till exempel konstföremål påverkar objektets ägarhistoria slutlikviden.

– Ja helt klart finns det en Björn Borg-effekt. Jag skulle inte bli förvånad om den här nyheten kan ses i tidningar i fler delar av världen. Tänk dig själv om en investerare från London eller New York kastar sig in i leken. Vi som företag lever just på utländska köpare.