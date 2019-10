I 14 år har tennisstjärnan Rafael Nadal, 33, och Xisca Perelló, 31, varit ett par.

Under lördagen gifter de sig. Och det under minst sagt extraordinära former.

Redan nu har tv-kanaler och tidningar, både spanska och internationella, anlänt till Mallorca för att rapportera om det som kallats för ”årets mest spektakulära bröllop”.

De har ett hårt jobb framför sig.

Den gigantiska tillställningen är nämligen extremt hårt bevakad säkerhetsmässigt och enligt spanska medier ska de 500 gästerna bland annat ha skrivit på ett sekretessavtal för att säkerställa att inga hemligheter läcker ut utanför murarna, skriver Blick.

Roger Federer inte inbjuden till bröllopet

Ja, bokstavliga murar.

Bröllopet hålls nämligen i det ikoniska fortet La Fortaleza, beläget på Nadals hemö Mallorca. Fortet, som är byggt på 1600-talet, beskrivs i spansk press som landets dyraste hyresfastighet och värderas till hisnande 1,3 miljarder kronor.

Tomten är på 87 350 kvadratmeter och de sju olika fastigheterna har 1 427 kvadratmeter terrass och en trädgård på 1 100 kvadratmeter. Innanför murarna finns dessutom flera pooler, ett antal privata stränder och en helikopterplatta.

På gästlistan återfinns givetvis en rad mycket kända personer, bland andra fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo och sångaren Enrique Iglesias samt den spanska kungafamiljen. En som dock inte är bjuden, trots alla rykten om att han ska ha varit det, är Rafael Nadals mångårige tennisrival Roger Federer.

– Jag vet ingenting om det där och jag har andra planer den helgen, sa Federer för en månad sen enligt TennisWorld.

Under lördagens bröllop råder förbud mot såväl mobiltelefoner som drönare.

Allt för att se till att det som händer under festligheterna stannar inom fortets murar.

