Hårda domen: Hon stängs av på livstid

TIU (Tennis Integrity Unit) har bedömt Aleksandrina Naydenova skyldig i totalt tolv ärenden gällande matchfixning mellan 2015-2019.

Naydenova rankades som bäst 95 i dubbel och 218 i singel och har sedan den 27 december förra året varit tillfälligt avstängd.

Men under lördagen kom beskedet som stänger av bulgariskan från den professionella tennisen under all framtid. Samtidigt tvingas hon också betala en saftig bot på 150 000 amerikanska dollar, motsvarande 1,3 miljoner kronor.

Spelade tillsammans med Lister

Under sommaren 2017 spelade Naydenova dubbel tillsammans med den svenska stjärnan Cornelia Lister. Under WTA-turneringen i Gstaad gick paret till semifinal tillsammans. Några veckor senare vann duon en match i Swedish Open i Båstad innan det tog stopp i kvartsfinalen.

– Målet den här veckan är att försöka gå så långt vi kan. Nu har vi spelat en tävling ihop och gjorde bra resultat så nu förväntar vi oss att göra bra ifrån oss igen, sa Lister till Sydsvenskan efter den första omgången 2017.

Naydenova är inte heller den första bulgaren att bli avstängd för matchfixning. Tidigare dömdes även 26-årige Karen Khachatryan till en livstidsavstängning och en bot på nära 2,5 miljoner kronor. Samtidigt dömdes Khachatryans lillebror Yuri Khachatryan som tvingas böta 450 000 kronor och är avstängd under tio år.

De dömda spelarna får heller inte närma sig en tennisturnering som arrangeras av sportens stora organisationer.

Fotnot: SportExpressen har varit i kontakt med Cornelia Lister som inte vill kommentera avstängningen.