Jonas Björkman, 47

Bor: I villa i Saltsjöbaden med ett taxeringsvärde på drygt åtta miljoner kronor.

Civilstånd: Gift med Petra

Förvärvsinkomst: 452 000 kr (2017)

Överskott av kapital: 363 181 kr (2017)

Bolag: JB To Serve AB, ZB to Serve AB, PDL Center Hudiksvall AB, PDL Group AB och PDL Center Karlskrona AB. Jonas Björkman driver bland annat företag med inriktning på tennisevent, turneringar och den nya innesporten padel. Artisten Måns Zelmerlöw är en partner.

Fastigheter: Äger villan i Saltsjöbaden tillsammans med hustrun.

Fordon: Moped, Kia Ceed

Högsta ranking: 4 i singel, 1 i dubbel

Vunna/Förlorade matcher: 414-362 i singel, 712-307

Titlar: 6 i singel, 54 i dubbel

Totala prispengar: $14 610 671

Kent Carlsson, 51

Bor: I villa i Eskilstuna

Civilstånd: Gift med Elisabeth

Förvärvsinkomst: 0 kr (2017)

Överskott av kapital: 0 kr (2017)

Bolag: Enskild firma samt bolaget Stall Skift AB som sysslar med uppfödning, träning och tävling med travhästar. Är även inblandad i ett kommanditbolag som ägnar sig åt travsport.

Fastigheter: Äger två fastigheter i Eskilstuna med ett sammanlagt taxeringsvärde på tre miljoner kronor.

Fordon: Volvo V70, traktor, lätt lastbil, Nissan Navara och 2 släp

Högsta ranking: 6

Vunna/Förlorade matcher: 160-54

Titlar: 9

Totala prispengar: $998 956

Stefan Edberg, 53

Bor: I lägenhet i Växjö

Civilstånd: Gift med Annette

Förvärvsinkomst: 237 000 kr (2017)

Överskott av kapital: 1 512 888 kr (2017)

Bolag: SJE Fastigheter AB, SJE Sportkonsult AB och Tennisofcourse AB. Förutom drift av hyresfastigheter ägnar sig bolagen åt konsultverksamhet inom sport och tennisträning, coaching och ledarskap, bland annat tillsammans med förre förbundstränaren Carl-Axel Hageskog.

Fastigheter: Äger åtta fastigheter i Växjö och Alvesta. Det handlar bland annat om lantbruksfastigheter och hyreshus. Det totala taxeringsvärdet är drygt 100 miljoner kronor.

Fordon: Mercedes-Benz 500 SL, BMW X5, Volvo XC 90, terrängskoter, traktor, släp

Högsta ranking: 1 i singel, 1 i dubbel

Vunna/Förlorade matcher: 801-270 i singel, 283-153 i dubbel

Titlar: 41 i singel, 18 i dubbel

Totala prispengar: $20 630 941

Magnus Gustafsson, 52

Bor: I villa i Lindome i Mölndal

Civilstånd: Gift med Jenny

Förvärvsinkomst: 309 800 kr (2017)

Överskott av kapital: 1 410 714 kr (2017)

Bolag: GSL Gustafsson's Sport & Leisure Konfektion AB, Tennisshopen Scandinavia AB, GSL Gustafssons's Sport & Leisure Holding AB, GiGu AB, Åkersenapen 2 AB, Team KLEIN AB och Magnus Gustafsson Tennis. Magnus Gustafsson driver företag inom fastigheter, sport- och fritidskollektion, värdepapper och tennisträning för ungdomar. Omsättningen uppgår till ett hundratal miljoner kronor.

Fastigheter: Villan i Mölndal och ett fritidshus i Båstad med ett sammanlagt taxeringsvärde på cirka nio miljoner kronor.

Fordon: Audi A4 Avant

Högsta ranking: 10

Vunna/Förlorade matcher: 415-260

Titlar: 14

Totala prispengar: $4 545 489

Jan Gunnarsson, 57

Bor: Villa i Växjö

Civilstånd: Skild

Förvärvsinkomst: 125 1000 kr (2018)

Underskott av kapital: 27 674 kr (2018)

Bolag: Enskild firma i eget namn.

Fastigheter: Äger villan i Växjö.

Fordon: saknas

Högsta ranking: 25 i singel, 20 i dubbel

Vunna/Förlorade matcher: 188-204 i singel, 176-176 i dubbel

Titlar: 1 i singel, 9 i dubbel

Totala prispengar: $1 285 040

Björn Borg, 63

Bor: Villa på Ingarö

Civilstånd: Gift med Patricia

Förvärvsinkomst: 1 077 300 kr (2017)

Överskott av kapital: 394 832 kr (2017)

Bolag: Legend Marketing and Promotion AB som sysslar med att ”äga, förvalta och utveckla talang inom sport och idrott samt förvalta värdepapper och fastigheter”.

Fastigheter: Inga uppgifter. Villan på Ingarö ägs av en hemlig stiftelse. Taxeringsvärde: 18,2 miljoner kronor.

Fordon: Mini Countryman Cooper

Högsta ranking: 1

Vunna/Förlorade matcher: 644-135

Titlar: 64

Totala prispengar: $3 655 751

Thomas Högstedt, 55

Bor: Villa i Haninge

Civilstånd: Skild

Förvärvsinkomst: 479 800 kr (2018)

Överskott av kapital: 156 667 kr (2018)

Bolag: Högstedt Tennis AB som bedriver ”tränar-, utbildnings- och övriga konsult- tjänster inom tennis”.

Fastigheter: Inga. Villan ägs av exhustrun.

Fordon: saknas

Högsta ranking: 38

Vunna/Förlorade matcher: 90-154

Titlar: 1

Totala prispengar: $609 935

Nicklas Kulti, 48

Bor: Villa i Bromma. Taxeringsvärde: 11,7 miljoner kronor.

Civilstånd: Sambo med Johanna.

Förvärvsinkomst: 679 300 kr (2017)

Överskott av kapital: 460 006 kr (2017)

Bolag: Nicklas Kulti Aktiebolag, Jensen of Stockholm AB, Good To Great World AB, Good To Great Tennis Properties AB, Niku invest AB och GTG Tennis Academy AB. Nicklas Kulti bedriver bolag som sysslar med allt från kapitalförvaltning till tennis- och padelverksamhet. Bland hans partners märks tenniskompisarna Magnus Norman och Mikale Tillström samt även Charlotte Perrellis make Anders Jensen.

Fastigheter: Äger tre fjärdedelar av villan i Bromma.

Fordon: Ford Focus

Högsta ranking: 32 i singel, 11 i dubbel

Vunna/Förlorade matcher: 154-182 i singel, 238-145 i dubbel

Titlar: 3 i singel, 13 i dubbel

Totala prispengar: $3 186 946

Magnus Larsson, 49

Bor: Lägenhet i Växjö. Han bor i samma fastighet som Stefan Edberg och gamle Davis Cup-kaptenen Carl-Axel Hageskog.

Civilstånd: Ogift

Barn: Rebecka Larsson Flygare

Mamma. Jenny Flygare

Förvärvsinkomst: 33 200 kr (2018)

Överskott av kapital: 16 087 kr (2018)

Bolag: MMP i Växjö AB, Ready Play Tennis AB, Magnus Larsson Tennis AB, Borgholm Halltorp 1 AB, Bostadsrättsföreningarna Halltorp 1 och 2 samt Ideella föreningen Halltorp Tennisklubb med firma Halltorp Tennisklubb. Det handlar om bland annat om skötsel av ” jour- och spelbutik och skötsel av automatbensinstation”, uthyrning av idrottsanläggningar, konsultationer inom tennis och handel med värdepapper.

Fastigheter: Inga.

Fordon: Saknas

Högsta ranking: 10 i singel, 26 i dubbel

Vunna/Förlorade matcher: 310-221 i singel, 69-66 i dubbel

Titlar: 7 i singel, 6 i dubbel

Totala prispengar: $5 839 451

Magnus Norman, 43

Bor: Villa i Vaxholm. Taxeringsvärde: 9,6 miljoner kronor.

Civilstånd: Sambo med Linda

Förvärvsinkomst: 462 200 kr (2018)

Överskott av kapital: 314 642 kr (2018)

Bolag: Blidbacka AB, Good To Great World AB, CAPA Karlstad AB och GTG Tennis Academy AB. Norman sysslar med affärsutveckling, marknadsföring, reklam, TV-produktioner, träning, coaching och arrangemang av motionslopp och paketresor.

Fastigheter: Äger Vaxholmsvillan.

Fordon: Porsche Carrera, moped

Högsta ranking: 2

Vunna/Förlorade matcher: 244-177

Titlar: 12

Totala prispengar: $4 537 247

Joakim Nyström, 56

Bor: Lägenhet i Uppsala

Civilstånd: Gift med Anette

Förvärvsinkomst: 270 500 kr (2018)

Underskott av kapital: 25 473 kr (2018)

Bolag: Enskild firman som sysslar med sport- och fritidsutbildning.

Fastigheter: Äger hus i Uppsala tillsammans med hustrun. Taxeringsvärde: 3,7 miljoner kronor.

Fordon: BMW X3

Högsta ranking: 7 i singel, 4 i dubbel

Vunna/Förlorade matcher: 265-142 i singel, 185-116 i dubbel

Titlar: 13 i singel, 8 i dubbel

Totala prispengar: $2 074 947

Hans Simonsson, 57

Bor: Lägenhet i Täby

Civilstånd: Ogift, tre barn

Förvärvsinkomst: 41 200 kr (2018)

Underskott av kapital: 74 641 kr

Bolag: Academy at location AB. Sysslar med bland annat att arrangera idrottsevent och ”location inom filmproduktion”.

Fastigheter: Hus i Båstad. Taxeringsvärde: 2,1 miljoner kronor.

Fordon: Saknas

Högsta ranking: 45 i singel, 8 i dubbel

Vunna/Förlorade matcher: 43-73 i singel, 157-113 i dubbel

Titlar: 0 i singel, 11 titlar i dubbel

Totala prispengar: $325 035

Robin Söderling, 35

Bor: Villa i Djursholm

Civilstånd: Gift med Jenni

Förvärvsinkomst: 405 200 kr (2018)

Överskott av kapital: 398 527 kr (2018)

Bolag: RS Sports AB, Olivia Invest AB, Sundin Söderling AB, Robin Söderling AB och Mjölkörten Invest AB. Sysslar främst med verksamhet inom tennisområdet samt värdepappershandel.

Fastigheter: Äger villan i Djursholm med ett taxeringsvärde på 15,8 miljoner kronor.

Fordon: Audi Q8, Land Rover Discovery

Högsta ranking: 4

Vunna/Förlorade matcher: 310-170

Titlar: 10

Totala prispengar: $10 423 124

Anders Järryd, 58

Bor: Villa i Båstad

Civilstånd: Skild

Förvärvsinkomst: 304 900 kr ( 2018)

Överskott av kapital: 1 058 000 kr (2018)

Bolag: J.P.H. International Aktiebolag och Båstadtennis & Hotell AB. Sysslar med ”konsultrörelse inom sport och marknadsföring, handel med värdepapper” samt ”hotell- och restaurangverksamhet i anslutning till tennisbanan”.

Fastigheter: Äger två fastigheter i Båstad med ett sammanlagt taxeringsvärde på cirka fem miljoner kronor.

Fordon: Mercedes-Benz SLK 230

Högsta ranking: 5 i singel, 1 i dubbel

Vunna/Förlorade matcher: 396-261 i singel, 605-244 i dubbel

Titlar: 8 i singel, 58 i dubbel

Totala prispengar: $5 371 067

Fotnot: Tennisspelarna Mats Wilander, Thomas Enquist, Mikael Pernfors, Thomas Johansson, Henrik Sundström och Jonas Svensson är inte skrivna i Sverige och tas inte upp här.