Gick under jorden – blev ihop med porrskådisen

Julen 1989 befann sig Expressens reporter och före detta sportchef Thomas Malmquist i Miami Beach i Florida för att titta på den mest prestigefyllda tävlingen för 16- och 18-åringar. Björn Borg hade vunnit den precis som Joakim Nyström och Kent Carlsson.

Men hans artikel handlade i stället om den då 13-åriga Jennifer Capriati som bara några dagar före julafton skrivit ett femårskontrakt med den italienska sportfirman Diadora, värt 20 miljoner kronor.

Och det var bara början på vad som väntade.

Lägg därtill prispengar, arvoden för uppvisningsmatcher och andra lukrativa reklamkontrakt.

”Mår barnet Jennifer bra?”

Malmquist var förbluffad och skrämd. I Expressen skrev han:

”Jennifer Capriati är bara ett litet barn och skulle gått i sjunde klass om hon bott i Sverige. Kan en trettonåring verkligen klara av allt detta? Mår barnet Jennifer bra av att veta om att stora, mäktiga farbröder bestämt att hon i dag är värd minst sex miljoner kronor per år?”

Och vidare:

”I förlängningen kommer tennissporten säkert krama musten och livsglädjen ur massor av psykiskt sargade småbarn.”

Med facit i hand får man nog säga att Thomas Malmquist blev sannspådd.

En av de största talangerna någonsin

Jennifer Capriati blev proffs några veckor innan hon fyllde 14 år. Som 13-åring nådde hon final i två stora turneringar där hon förlorade mot argentinskan Gabriela Sabatini respektive den naturaliserade amerikanska medborgaren Martina Navratilova.

Ansedda tidningen Sports Illustrated prydde omslaget med bild på Jennifer och rubriken ”And she is only 13!”

Efter ett år på touren hade hon klättrat upp till en tiondeplats på världsrankningen.

1991 slog hon dåvarande världsettan Monica Seles i en final och i Wimbledons kvartsfinal gav hon den niofaldiga mästarinnan Martina Navratilova respass.

1992 vann hon som 16-åring OS-guld i Barcelona.

– Hon är en av de största tonårstalanger som funnits och då har hon ändå haft stor konkurrens på damsidan. Chris Evert slog igenom tidigt. Sen har du Steffi Graf, Martina Hingis och Monica Seles, säger Björn Hellberg.

Något saknades i Capriatis liv

Jennifer Capriati var nu en av världens mest omskrivna idrottskvinnor. Hon tjänade miljoner, prydde sportmagasinen, var turneringarnas stora dragplåster och journalisternas mest eftertraktade byte.

Med andra ord kunde man tycka att hon hade allt en ung idrottstjej någonsin kunnat önska sig.

Men det var ändå något som saknades i hennes liv. Plötsligt tappade hon sugen.

1993 hoppade hon av touren efter att ha förlorat första matchen i US Open.

Samma år ertappades hon med att stjäla en ring värd runt en hundralapp i en butik i en galleria. Nu hade hon börjat klä sig i svart och hänga med en del suspekta individer.

Året därpå greps hon i ett sjaskigt hotellrum i Florida misstänkt för innehav av narkotika. Polisen hade hittat en påse med marijuana i en sportväska.

Greps med heroin på sig

Möjligen var det värre än så då hennes manlige vän greps strax utanför hotellet i Jennifers bil med ett paket crack i sin ficka.

I bilen satt en ung flicka med två paket heroin gömda i trosorna.

Jennifer Capriati försökte i en av hennes få intervjuer förklara vad som lett fram till kollapsen och varför hon kände sig så ensam, övergiven och utbränd som tennisstjärna i tenniscirkusen.

Redan 1991 hade hon drabbats av mardrömmar efter en förlust mot Monica Seles. Den snöpliga förlusten i första matchen i US Open 1993 innebar en mental kollaps.

– Jag var verkligen inte lycklig med mig själv, min tennis, mitt liv, mina föräldrar, mina tränare, mina vänner… jag tillbringade en vecka till sängs i totalt mörker efter det, fylld av hat mot allt. När jag tittade mig i spegeln såg jag den där tilltufsade imagen; jag var så ful och fet att jag bara ville ta livet av mig själv, berättade hon för New York Times.

1995 var Jennifer borta helt från touren och föll raskt på rankningen.

Fram till vändpunkten hade allt handlat om tennis i hennes liv. Nu stod det henne upp i halsen.

Det verkade som Thomas Malmquist fått rätt i sin krönika om att tennissporten skulle krama musten och livsglädjen ur massor av psykiskt sargade småbarn.

Började träna - fyra år gammal

Jennifer vara bara tre år gammal när hennes pappa satte en tennisracket i händerna på henne. Pappan Stefano var en italiensk före detta fotbollsmålvakt som hade träffat Jennifers mamma Denise några år tidigare då hon besökte hans hemland. Tycke uppstod och han följde med henne till Long Island i New York där han började ge tennislektioner.

Lilla Jennifer brukade springa och hämta bollar under pappans lektioner.

Dagen innan Jennifer föddes spelade mamman tennis med pappan, som skämtsamt brukade säga att han visste att dottern skulle bli tennisspelare redan innan hon var född.

Jennifer visade en sådan talang att föräldrarna valde att flytta ner till soliga Florida för att ge flickan möjlighet att spela året runt.

Fyra år gammal tog pappan med henne till den legendariske tennistränaren Jimmy Evert vars dotter Chris var världsetta under fem år.

Jimmy tackade nej med hänvisning till att han bara tog emot elever från fem års ålder och uppåt.

Pappa Stefano framhärdade och frågade om han inte fick spela några bollar mot dottern för att Jimmy Evert skulle kunna skaffa sig en bättre uppfattning om dotterns förmåga.

”Märkligt att hon bara försvann”

Efteråt kunde Jimmy Evert bara konstatera att han aldrig sett mer talang i en sådan ung spelare. Jennifer överträffade till och med Jimmys dotter Evert. Hon hade både bollkänsla och ett naturligt handlag med racketen.

Jennifer Capriati fick börja träna med demontränaren och blev kvar där i fem år.

Det var många som undrade vad som hänt Jennifer Capriati, när hon bara försvann efter genombrottet.

– Min reaktion var att det var märkligt att hon bara försvann. Hela den journalistiska kåren hade lite olika teorier om varför. Sen framkom det att hon hade drogproblem och en del annat, säger Björn Hellberg som följde henne på nära håll, inte minst från Wimbledon.

Vad som orsakat nervkollapsen var osäkert. Att många unga stjärnor har en enorm press på sig själva, inte minst utifrån andras förväntningar, var inte någon nyhet.

Och gudarna ska veta att det funnits både en och annan förälder som ställt nästan ouppnåeliga krav på sina barn. Därför var det många som riktade blickarna mot Jennifers pappa Stefano.

”Capriati berövades sin ungdom”

Björn Hellberg vet inte om pappa Stefano hade del i dotterns sammanbrott men han har uppmärksammat en del krävande pappor inom världstennisen.

– Ofta är det sådana som inte själv lyckats och inte begriper hur svårt det är. Då tycker de att man kan ta ut den här frustrationen på andra.

Tennislegendaren John McEnroe var en av många som upprördes av Jennifer Capriatis öde.

– Capriati berövades sin ungdom. De viktiga åren mellan 14 och 17 kuskade hon världen runt för att spela tennis, utan kontakt med jämnåriga, utan möjlighet att leva ett normalt liv.

Han ville att man skulle höja åldersgränsen till 18 år innan man fick tillträde till proffscirkusen.

Björn Hellberg håller inte riktigt med utan menar att omgivningen har en stor betydelse. Han menar Jennifer Capriati inte hade de bästa rådgivarna.

– Vi kan titta på våra tre stora: Borg, Wilander och Edberg. Alla de slog igenom exceptionellt tidigt. Och de hanterade det på olika sätt.

Gjorde comeback 1996

1996 återvände Jennifer till tennisen. Det gick över förväntan. I Chicago gick hon ända till final och slog bland andra Monica Seles på vägen innan det till slut tog stopp vid Jana Novotna.

Efter det kom några år då hon sjönk kraftigt på världsrankningen. 1999 kom vändningen och året därpå såg det ännu bättre ut.

2001 kom det andra stora genombrottet. I årets första Grand Slam slog hon världsettan Martina Hingis i Australiska öppna. Samma år besegrade hon belgiskan Kim Clijsters i Franska öppna.

– Det var en väldig sensation att hon kom tillbaka. Om en spelare gör ett långt uppehåll så ska det mycket till för att komma tillbaka.

– Titta bara på Borgs comeback efter det att han lagt racketen på hyllan. Det var en väldigt sorglig avslutning på en sådan lysande karriär, säger Björn Hellberg.

2002 försvarade hon sin titel i Australiska öppna.

Till tidningen Guardian sa Jennifer:

– Jag kom bara underfund med att jag älskade det här spelet mer än något annat. Efter min familj, förstås.

Att hon stod familjen och pappan nära framkom samma år då hon blev utslängd från det amerikanska Fed Cup-laget av kaptenen Billie Jean King sedan hon vägrat att ställa in en träning med pappan trots förmaningar.

Pappan påstods ha stört förberedelserna för laget.

Fördes till sjukhus efter överdos

Förhållandet höll till 2009 och året därpå blev Jennifer Capriati återigen förstasidesstoff. Hon hittades medvetslös i sin lägenhet i södra Florida och skjutsades i ilfart till sjukhuset där man konstaterade att hon tagit en överdos av narkotikaklassade läkemedel.

Någon menade att Jennifer drabbats av en känslomässig svacka sedan fästmannen och porrstjärnan Dale DaBone lämnat henne för att återvända till sexfilmindustrin.

Från familjens sida hävdade man att det var en olyckshändelse. Men det var känt att händelsen kom strax efter en depression, vilket spädde på misstankarna om att det var överlagt.

I en intervju med New York Daily News 2007 berättade Jennifer att hon kände sig deprimerad och umgicks med självmordstankar.

– Det är som en demon tagit över dig. Det känns som om det inte finns någon väg ut ur det här rummet som man befinner sig i. Det känns som världens ände. När man känner sig så här trött och utmattad så tänker man, att jag vill bara hoppa av från den här planeten, för jag känner mig så äcklad inombords. Jag står inte ens ut i mitt eget skinn. Jag vill bara ut.

Familjen önskade att Jennifer fick möjlighet att tillfriskna i fred.

Åtalades för misshandel

2013 åtalades Jennifer för att ha misshandlat och förföljt en före detta pojkvän. Hon gav honom en snyting på självaste alla hjärtans dag. Anklagelserna togs senare tillbaka mot att hon sökte hjälp för att hantera sin ilska. I paketet ingick även 30 timmars samhällstjänst.

De senaste åren har hon hållit sig borta från offentligheten. Hon bor cirka tio mil norr om Miami på Singer Island intill luxuösa Palm Beach nära några av landets finaste golfbanor och där president Trump har sin klubb Mar-a-Lago.

Det är mycket dyrt att bo där vilket tyder på att Jennifer Capriati inte slösat bort sin förmögenhet.

Hon ses sällan ute men twittrar desto mer. Ofta har det handlat om politik. Det är uppenbart att hon står närmare republikanerna ideologiskt än demokraterna.

Björn Hellberg säger att Jennifer Capriati är ett av de stora underbarnen i tennisen historia.

– Det var en karriär som delvis gick i stöpet så var det en anmärkningsvärd comeback som innehöll en del riktig stora ljuspunkter. Men det är ett märkvärdigt fall.

Björn säger att han i början av hennes karriär trodde att hon skulle dra sig tillbaka med ett 20-tal Grand Slam-titlar.

– Men när man ser tillbaka vad hon åstadkommit är det mer än vad de flesta bara kan drömma om.