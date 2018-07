Galna stjärnfallet – som har drabbat Wimbledon

De toppseedade spelarna i damernas singelturnering visar sig från sin sämsta sida i årets Wimbledon.

Tidigare har bland annat världstvåan Caroline Wozniacki, rutinerade Venus Williams och regerande mästaren Gabrine Muguruza åkt ut under överraskande former – och under måndagen fortsatte skrällkavalkaden.

Kiki Bertens, som även spelar dubbel med Johanna Larsson, slot ut Venus Williams i fredags – och nu var det dags igen. Bertens ställdes mot Karolina Pliskova framför i princip fullsatta läktare – och vann igen.

"Vill inte prata om det"

Setsiffrorna skrevs till 6-3, 7-6, och betyder att ingen av de som är topp 10-seedade kvarstår när turneringen går in i kvartsfinalfasen.

– Jag vill inte prata om det längre, jag har svarat på den frågan typ tio gånger. Jag vet inte varför så många seedade har åkt ur, svarade en irriterad Pliskova när frågan kom på tal under presskonferensen efter matchen, och fortsätter:

– Jag är lite besviken för jag tycker att jag hade många chanser i den här matchen, trots att hon vann i två raka. I andra set hade jag ju tre breakbollar direkt i hennes serve, och tappade sen 40-15 i alla servegame jag förlorade.

På herrsidan kan konstateras att Roger Federer fortsätter imponera, när han komfortabelt slog fransmannen Adrian Mannarino i tre raka set.

Robert Lindstedt till semifinal

Johanna Larsson har därmed spelat färdigt i turneringen. Tillsammans med Kicki Bertens åkte svenskan ut i den tredje rundan av dubbelturneringen i Wimbledon.

Rutinerade duon Alicja Rosolska, Polen, och Abigail Spears, USA, vände setunderläget till seger med 3–6, 7–6, 6–3 efter drygt två timmars spel.

Svenskhoppet i Wimbledon kvarstår därmed till Robert Lindstedt - som är framme i kvartsfinal i par med Robin Haase. Efter fem set (7–5, 6–3, 3–6, 4–6, 8–6) kunde duon till slut boka avancemanget, på bekostnad av åttondeseedade paret Nikola Mektic, Kroatien/Alexander Peya, Österrike.