Förlorade alla pengarna efter karriären: "Skäms"

Mark Philippoussis slog igenom under 90-talet. Under sin karriär vann han elva ATP-titlar och kanske störst av allt var att han spelade två grand slam-finaler, US Open 1998 och Wimbledon 2003. Som bäst rankades han åtta i världen.

Men det var då.

I en känslosam intervju berättar Philippoussis om den tuffa tiden efter karriären. Han säger att han förlorade all pengar och blev fattig. Som värst var det då han inte kunde erbjuda mat till familjen.

– Familjen är hela världen för mig, de är min prioritet. Jag hade en dröm att bli en professionell tennisspelare och min pappa sa upp sig från jobbet för att hjälpa mig. Han gav upp sin dröm för min skull. I början gick det bra och jag kunde försörja min familj. Mina föräldrar behövde inte jobba, säger han och fortsätter:

– Sen kom skadorna och motgångarna kom en efter en. Du tänker: ”nu måste du komma tillbaka så kommer allt bli bra sen”.

Utsågs till den sexigaste idrottsmannen

Men någon comeback till storformen blev det aldrig. 2009 tvingades tennisstjärnan opererar knät för sjätte (!) gången och då insåg han att karriären kommer snart att ta slut.

– Jag spelade inte på ett par månader och tennis är tyvärr en sport där du inte får betalt om du inte spelar. Så jag kunde inte göra något. Jag frågade några vänner om de kunde köpa mat åt oss. Det blev så att vi åt pasta en hel vecka. Min mamma kallade det för ”mat för fattiga människor”. Det var pasta med tomatsås och lite kryddor. Jag skämdes jättemycket. Jag skämdes för att mina föräldrar gav upp allt för min skull.

Men hur kunde Mark Philippoussis förlora all pengar han tjänade in under karriären? Jo, i en tidigare intervju har 44-åringen berättat att han kunde spendera jättesummor för att roa sig själv. Till exempel ägde han 15 motorcyklar och under en utekväll köpte han en sportbil, ”Dodge Viper” för strax över en miljon kronor. Detta eftersom han skulle kunna ta sig hem då han helt enkelt inte orkade beställa en taxi. Han sålde bilen dagen efter.

Efter tenniskarriären har Mark Philippoussis varit en mångsysslare. 2008 syntes han i tv-serien ”Age Of Love. Han har också arbetat som modell och 1998 utsågs han till den sexigaste idrottsmannen av den amerikanska tidskriften People.