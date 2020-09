Coronapausen på över fem månader är över. I måndags började US Open i tennis.

Maria Strandlund Tomsvik är därmed tillbaka i sin vardag som kommentator på Eurosport och Discovery Networks Sweden.

– Det känns härligt, jag har längtat efter det här ögonblicket i flera månader, säger hon.

Hon har en lång karriär som tennisstjärna och kommentator bakom sig. Det mesta kring hennes liv har kretsat just kring tennissporten.

Maria Strandlund Tomsvik bor i Stocksund, på ön Tranholmen, strax norr om Stockholm.

Hon lever ensam och har sina två barn Leo, 11, och Lisa, 9, varannan vecka. Hon skilde sig från sin fru Mia Tomsvik för tre och ett halvt år sedan.

– Det var tufft att gå igenom en skilsmässa. Klart vi hade en önskan att allt skulle fungera, säger Maria Strandlund Tomsvik.

Hur är livet som ensamstående mamma?

– Det finns många utmaningar. För mig betyder barnen väldigt mycket. Jag har Leo och Lisa varannan vecka. Det är så klart svårare att uppfostra barn på två olika håll, men jag tycker att vi klarat det bra.

Tennissagan om Maria Strandlund Tomsvik började i Åkersberga, några mil norr om Stockholm.

Spelade JSM-final som 12-åring

Men det var inte bara den lilla tennisbollen som lockade.

– Jag höll på med allt, jag spelade fotboll, handboll, pingis och tennis. Jag var med i flera lag i samma sport.

Som tolvåring gick Maria till final i JSM.

Det var ett stort genombrott – och helt avgörande inför talangens framtid.

– Jag blev uppmärksammad och blev upplockad i landslaget, säger Maria Strandlund Tomsvik.

Två år senare tvingades hon säga tack och hej till sina andra idrotter.

Satsningen mot toppen var total. Maria Strandlund blev proffs och spelade på touren i ett decennium.

Hon tillhörde under flera säsonger WTA-tourens 100 bästa spelare.

I slutet av 1989 klättrade hon upp till plats 80 på världsrankningen.

Hur var du som spelare?

– Jag var rätt allsidig och hade ett bra spelsinne. Jag spelade mycket varierat och var ganska snabb. Men jag saknade ett tillräckligt högt tempo.

Konkurrensen under den här tiden i världstoppen var stenhård.

Där fanns stjärnor som Steffi Graf, Monica Seles, Martina Navratilova och Gabriela Sabatini.

Hur vill du se tillbaka på din tenniskarriär?

– Så här i efterhand kan jag tycka det var häftigt att få vara med under den resa som damtennisen gjorde under mina år på touren. Billie Jean King och Martina Navratilova öppnade dörren. De är två starka förebilder som var med och bidrog till att damtennisen fick sitt stora genomslag under 1980-talet.

Maria Strandlund Tomsvik lyckades aldrig besegra de största stjärnorna på touren – men hon var nära en gång att vinna över förebilden Navratilova.

– Vi möttes på gräs, jag tror hon vann med 7–5, 7–6. Det var en av mina bästa matcher någonsin.

Slutade vid 27 års ålder

Svenskan minns matcherna mot den tyska maskinen Steffi Graf.

– Jag hade ingen chans. Det gick så fort. Hon är den bästa spelare jag mött.

1997 var hennes tenniskarriär över.

Maria Strandlund Tomsviks motivation var slut.

Hon var bara 27 år gammal.

– Så här med facit i hand slutade jag alldeles för tidigt. Men just då kände jag att jag var klar med tennisen. Jag visste vad som krävdes för att hålla mig kvar där uppe i toppen, men jag saknade den motivation där och då som jag visste krävdes.

Den svenska stjärnan gick inte hemma särskilt länge innan hon fick två samtal som innebar att hennes liv skulle ta en ny vändning.

Den svenske förbundskaptenen Michael Brobeck ville att Maria skulle bli tennistränare och ledare medan den legendariske tv-mannen Bengt Grive undrade om hon inte var sugen att börja jobba som kommentator på Eurosport.

Den tidigare tennisstjärnan valde båda vägarna – och efter 23 år håller hon samma kurs som tidigare.

Hon har varit förbundskapten för flera olika landslag i Sverige – men tränar numera spelare i egen regi.

– Ena dagen kan det vara en motionär som nybörjare. En annan dag kan jag hjälpa en spelare i Sverige-eliten. Det är en stor utmaning och mycket stimulerande på olika sätt, säger Maria Strandlund Tomsvik.

Under coronapandemin har hon tränat fler spelare än någonsin.

– Det blev så när tennisens tvingades att ta paus i slutet av mars. Jag har inte kommenterat en match nu på över fem månader, säger Maria Strandlund Tomsvik.

Men i går var det dags igen.

US Open för damer och herrar avgörs i New York.

Hade Bengt Grive som mentor

Maria Strandlund Tomsvik har längtat och väntat att tenniscirkusen ska rulla i gång igen.

Strandlund Tomsvik är påläst, kunnig och analytisk i sitt sätt att kommentera.

Hon gick också i den hårda skolan och hade legendariske Bengt Grive som mentor. Grive kommenterade de största matcherna som Björn Borg spelade.

– Det var en otrolig gåva att få lära sig att kommentera av Bengt. Han hjälpte mig fram till att han gick bort, säger Maria Strandlund Tomsvik.

Hur är jobbet som kommentator?

– Svårare än jag trodde. Jag vill kunna förmedla det som händer där ute på banan, som inte är så uppenbart, på ett bra sätt. Svårigheten är att kunna fånga både den ovane tittaren och tittaren som är väldigt kunnig på området.

Du verkar älska ditt jobb?

– Ja, jag lär mig hela tiden nya saker och jag trivs fantastiskt bra med vårt team på Eurosport och Discovery Networks Sweden. Jag har förmånen att få arbeta nära killar som Jonas Björkman och Thomas Enqvist. Båda har fina ögon för tennisen.

Hur är det att kommentera en spelare som schweizaren Roger Federer?

– Han är en av de spelare som gör sporten till en stor konst. Att se honom spela är som att gå på balett. Det är så vackert. Jag gillade även att se när belgiskan Justine Henin spelade. Hon var en fantastisk spelare. Rafael Nadals inställning är imponerande varje gång och Ash Barty är en annan spelare jag uppskattar att titta på.

Nu ska US Open spelas utan publik – hur tror du det kommer att påverka dig som kommentator?

– Det blir en utmaning. Publiken är en del av tennisen och den ser till att skapa en bra stämning kring matcherna.

US Open spelas i 14 dagar och Maria Strandlund Tomsvik kommer att arbeta varje dag.

”Sporten är populär i Sverige”

Men tiden är förbi när Sverige hade ett koppel av världsspelare som var med och slogs om de största titlarna.

Hur tycker du att svensk tennis mår i dag?

– Sporten står sig mycket stark i Sverige. Intresset är stort. Det är kö till tennisskolor, nästan varje klubb är fullbelagd, så sporten är mycket populär.

Kommer vi att få fram några världsspelare i framtiden?

– Vi kommer att få fram spelare som är bland de 100 bästa i världen. Det tror jag, fler spelare i Sverige förstår även i dag vad som krävs för att man ska lyckas. Konkurrensen är så hård. I många andra länder går barnen inte i skolan utan spelar tennis tidigt, så är det inte i Sverige. Det gäller att vi tar tillvara på våra talanger. Det tycker jag också har blivit mycket bättre under de senaste åren.

Vad har du själv haft för tennisförebild?

– Ingen direkt idol faktiskt. Jag har mer respekt för de som vågat bryta barriärer och de spelare som har lyckats, som Billie Jean King. Bland svenska spelare är ju Björn Borg en av de stora förebilderna. När jag var liten satt jag ute på en kobbe i skärgården med familjen och lyssnade när han vann Wimbledon.

Hur ser du på framtiden?

– Jag är nyfiken på livet. Jag hoppas också att jag kan fortsätta som tränare och kommentator.

Och kärleken?

– Det får tiden utvisa. Just nu lever jag singel och har mina barn varannan vecka, med många fina runtom mig.