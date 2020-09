Efter skandalen: ”Det är förfärligt”

Det var i underläge 5–6 i det första setet i den fjärde rundan av US Open som det brast för världsettan Novak Djokovic. Serben slog en boll bakåt utan att se sig för – som senare träffade en linjedomare på halsen.

Kvinnan föll till marken och Djokovic sprang chockad fram till den drabbade. Efter en kortare konferens beslöt domaren att diska världsettan som fick lämna Arthur Ashe-stadion – utan ett helt set spelat.

Björn Hellberg såg själv inte händelsen, men har fått situationen återberättad för sig och tycker det var helt rätt att diska Djokovic.

– Det är helt rimligt. Det har varit flera sådana omdömeslösa händelser tidigare. Tävlingsledningen har uppträtt väldigt rakryggat. Det finns inga ursäkter för det här. Ingen ska behöva utsättas för detta, bara för att man inte kan kontrollera sitt temperament. Det är inget att diskutera.

”Det är väldigt synd”

Novak Djokovic har vunnit 17 grand slam-titlar och jagar Roger Federer och Rafael Nadal som har erövrat 20 respektive 19 titlar.

– Det är väldigt synd eftersom Djokovic är en av de största spelarna genom tiderna. Han har ju rimligen kvar en del av karriären. I den ställningen han har, ett aktat namn som är ett av de största genom tiderna, borde han kunna behärska humöret. Det är förfärligt, säger Hellberg.

Serben blir av med alla prispengar han har spelat in under US Open, men tennisikonen tycker att straffet inte bör bli ber omfattande.

– I och med att det inte är avsiktlig handling tycker jag inte avstängningen bör vara allt för stark. Eftersom han tas av banan här tycker jag nog att han bör få spela Franska öppna.

Det här är inte den första gången det stormar kring Novak Djokovic under den här säsongen. Under juni arrangerade han en turnering på Balkan. Tusentals åskådare fanns på läktarna för att se spelare som Alexander Zverev, Dominic Thiem, Grigor Dimitrov och Jelena Jankovic göra upp.

Arrangerade turnering – mitt under pandemi

Men touren på Balkanhalvön slutfördes aldrig. Flera spelare insjuknade i coronaviruset och efter turneringen fick världsettan ta emot massiv kritik för att ha anordnat en turnering mitt under en rådande pandemi.

– Det verkar som han varit obalans hela tiden sedan han arrangerade den här turneringen på Balkan. Det var omdömeslöst.

Nu tror Hellberg på att Djokovics anseende kommer att minska ytterligare, efter att ha varit i skuggan av Roger Federer och Rafael Nadals skugga under karriären.

– Jag tror att det bleknar. Han har aldrig uppnått den popularitet Federer och Nadal har som personer, inte som spelare heller. Han är lika bra som dem givetvis, men på något sätt får han stå i skuggan. Han är fortfarande en av dem som kan vinna flest grand slam-titlar. Anseendet mår inte bra av detta, men jag tror att det kommer lägga sig lite grann i och med att gjort en avbön.

Franska öppna inleds den 21 september.