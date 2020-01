Doldisen som är rikast – i hela idrottsvärlden

”Han är världens rikaste före detta idrottare – och du har aldrig hört talas om honom”.

Så kallar amerikanska sajten Celebrity Net Worth den före detta tennisspelaren Ion Tiriac.

Riktigt så okänd är den tidigare världsåttan och Franska Öppna-mästaren inte i tennisvärlden. Men det som gör 80-åringen unik är han finns med på ansedda Forbes lista över världens rikaste miljardärer – och att han i dag är Rumäniens mest förmögna människa.

På listan över tennisvärldens rikaste spelare så får Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal och Serena Williams ursäkta. Samtliga närmar sig att bli dollarmiljardärer – men ännu har ingen passerat den magiska gränsen.

Ion Tiriacs förmögenhet?

Dubbelt så mycket – minst.

80-åringen har uppgetts vara god för två miljarder dollar (19 miljarder svenska kronor. Men i höstas gjorde Romania Insider en granskning av Tiriacs tillgångar i nationella och utländska företag samt aktieinnehav, och uppmätte hans förmögenhet till hela fyra miljarder amerikanska dollar – motsvarande 38 miljarder kronor. Rumänen ligger i sådana fall långt före ikoner som Michael Jordan (ca 18 miljarder kronor) och Tiger Woods (ca 15 miljarder kronor) och är den rikaste personen i idrottsvärlden som själv varit aktiv inom sporten.

Björn Hellberg: ”Han ingav respekt”

Hans flärdfulla livsstil, frispråkiga utspel och framgångar i näringslivet har fått New York Times att kalla honom ”Rumäniens Donald Trump”.

Eller, som tennisoraklet Björn Hellberg minns Tiriac från otaliga möten med rumänen:

– Han ingav respekt. Det var inte ofta som man kände sig lite ängslig inför att träffa en spelare men så var det med Tiriac. Han hade både pondus och auktoritet, säger han.

– Han hade ett skräckinjagande utseende, nästan. Han såg ut som en transylvansk rövare. Men det ska understrykas att han var en duktig tennisspelare. Han var slug och hade känsla för spelet. Och, uppenbarligen, en ännu större känsla för att placera pengar.

Ion Tiriac under Wimbledon 1971 Foto: IMAGO/IBL Ion Tiriac i möte med Tom Gorman under US Open 1971 Foto: AP Ion Tiriac i möte med Kjell Johansson under Stockholm Open 1973 Foto: SVEN ERIK SJÖBERG/DN tt nyhetsbyrån Tränaren Günther Bosch och managern Ion Tiriac – båda ingick i Boris Beckers team. Foto: Imago Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Tiriac växte upp i Transylvanien, i ett stängt och hårt kontrollerat Rumänien. Berättelserna om tyrannin under diktatorn Nicolae Ceausescu är många – år 2006 fastslogs att minst två miljoner människor dödats av den ökända säkerhetstjänsten Securitate som en följd av att de ifrågasatte regimen.

Tiriac pappa dog när han var 11 år och för att försörja familjen arbetade hans ensamstående mamma i fabrik. Även Ion arbetade själv vid 15 års ålder i en bilfabrik. När hans idrottstalang blev allt mer uppenbar så fick han arbetstiden kortad till sex timmar per dag.

– Jag rörde en tennisracket max fem gånger i veckan innan jag var 15 år. Men då förändrades mitt liv. Jag var en god idrottsman men saknade talang. Så jag började arbeta som en hund, och fortsatte med det resten av livet, har Tiriac sagt enligt Luxatic.com.

Spelade OS i hockey för Rumänien

Länge var Tiriac en lovande bordtennisspelare och en ännu mer framgångsrik hockeyspelare: under OS 1964 i Tokyo representerade han Rumäniens landslag. Kort därefter, som 25-åring, beslutade han sig för att satsa fullt ut på tennisen.

– För mig och alla andra som kom från Östeuropa så var tennis som vatten i en öken. 99,9 procent av alla människor från min del av världen hade inte mina privilegier, som att resa, vara en professionell idrottare, att se världen och sen komma hem igen. Tennisen frigjorde mig som människa, säger Tiriac enligt Tennis.com.

Det här var under en tid när tennisen ännu inte hade fått någon större kommersiell genomslagskraft. År 1968, när den ”öppna eran” i tennishistorien med heltidsspelande proffs startade, tjänade han ungefär 50 000 kronor.

Tiriacs sinne för investeringar var ännu i sin linda: efter en turnering i San Juan, Puerto Rico, samma år spelade han bort alla sina prispengar (6000 kronor) efter att ha bettat på svart i roulett 13 gånger i följd.

Samma år, 1968, kom Tiriacs genombrott på den internationella scenen när han pressade storstjärnan Rod Laver till fem set i kvartsfinalen i Franska Öppna. De kommande åren besegrade han bland annat Arhur Ashe, Stan Smith, Manuel Orantes och Adrian Panatta och blev som bäst världsåtta i singel.

Allra bäst var han i dubbel, där han spelade ihop med sju år yngre landsmannen Ilie Nastase. Tillsammans vann de elva av Tiriac totalt 22 titlar i dubbel. Kronan på verket var deras seger i Franska Öppna 1970.

– Han var framför allt en fighter som spelare, och taktiskt väldigt duktig. Men någon större slagrepertoar hade han inte, säger Anders Järryd.

Tiriac och Nastase tog också Rumänien till tre Davis Cup-finaler (1969, 1971 och 1972). Samtliga tre slutade i förluster – mot USA.

– Han och Nastase bildade ett av världens bästa DC-lag under flera år. Men de var två helt olika typer av spelare. Tiriac, med sin slokmustach, och sin sluga spelstil tillsammans med Nastase som var en bolltrollare. De kompletterade varandra bra även om de aldrig lyckades vinna DC-titeln. Stan Smith var väldigt bra i många av de finalerna, minns tennisoraklet Björn Hellberg.

”Han såg lite hotfull ut”

Som Hellberg minns, så var det även Tiriac karga drag som väckte lika mycket uppseende som hans spelstil. Den stora mustaschen, det mörka, lockiga håret och de allvarliga ögonen gjorde att han fick en näst intill mytologisk beskrivning i västerländsk media.

”Han dyrkades som en rebell som åkte motorcykel, jagade modeller och slukade kaviar och champagneglas”, skriver New York Times.

Framför allt ska rumänens frukostvanor ha varit smått bisarra på 60-talet: varje morgon åt Tiriac sex biffar, fyra tallrikar pasta och ett dussintal ägg.

– Han var iskall. Ett ”stoneface”. Det var svårt att komma nära honom. Vi svenskar var så unga då, så man var lite skraj för honom. Han hade den där mustaschen som hängde, och så såg han lite otäck ut. Man hälsade och sa några ord men det var svårt att få någon riktig konversation med honom, säger Anders Järryd.

Vad var den allmänna uppfattning om Tiriac som person?

– Jag tror de flesta tyckte att han såg lite.. Hotfull ut. Men man förstod ganska snart att han var smart också, både på planen och utanför. Långt senare såg man ju att han var duktig på att skaffa sponsorer till sina spelare.

Efter att Tiriac avslutat sin egen karriär som 40-åring gick han över till att träna sin landsman Nastase och argentinaren Guillermo Vilas. Båda blev till världsettor.

Men allra mest ihågkommen är Tiriac som agent och manager för Boris Becker. Året efter att Tiriac klivit in i teamet blev tysken världens yngsta grand slam-vinnare någonsin när han vann Wimbledon 1985 som 17-åring.

Tiriac drog in storsponsorer till Becker. Men förhållandet mellan de två starka viljorna var också ansträngt. Under Wimbledon två år senare kastade rumänen ut Beckers dåvarande förälskelse (och senare hustru) Barbara Feltus från arenan under den första omgången, eftersom han ansåg att hans 20-åriga adept var för distraherad. Becker, som då var tvåfaldig mästare i Wimbledon, föll därefter sensationellt i andra omgången.

– Om han gillade rött så gillade jag blått. Om han gillade grönt så gillade jag svart. Om vi vände oss om och såg två tjejer så gillade han den ena och jag den andra, säger Tiriac till New York Times.

– Jag är bara ledsen över att han, emellanåt, inte var mer mottaglig att lyssna på folk som har en annan åsikt än han själv.

Boris Becker och Ion Tiriac Foto: Imago Guillermo Vilas och Ion Tiriac under US Open 1979 Foto: Dave Pickoff/AP Ion Tiriac Foto: Imago Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Tiriac var nu ett aktat namn i tennisvärlden. Efter framgången med Becker drev han flera större turneringar i Tyskland, bland annat Super 9 ATP-turneringen i Stuttgart och säsongsavslutningen i Hannover.

Stefan Edberg: ”En enorm personlighet”

Stefan Edberg, som hade en långlivad rivalitet med jämnårige Boris Becker, minns Tiriac väl.

– Först och främst var han en enorm personlighet. Dels som bakgrunden som spelare, men också som agent för Boris i många i år. Han gjorde ett väldigt bra jobb åt honom, säger Edberg.

– Men framför allt lyfte han tennisen till en annan nivå på 1980- och 90-talet. Tennisen blev enorm i Tyskland tack vare Becker och Tiriac lyckades lyfta allting kring evenemanget. Han uppgraderade lounger, såg till att det fanns bra mat och moderniserade arenorna. Det gjorde att tennisen låg ganska långt före alla andra idrotter på den tiden. Och han hade ett finger med i det mesta av spelet.

Utanför tennisen levde rumänen ett flärdfullt liv. Tillsammans med franska modellen Mikette von Issenberg fick han sonen Alexander Ion. Med den egyptiska journalisten Sophie Ayad fick han ytterligare en son och dotter. Tiriac anlände till de största tennisfesterna, inte sällan i tonade pilotglasögon och en sportbil med sin karakteristiska mustasch.

– Jag har 18 bilar men jag har aldrig haft en Rolls-Royce. Jag har en modell av alla Ferraris som har kommit ut. Jag har alla modeller av Mercedes, Jaguar och Porsche som de har släppt. Och så har jag en Lamborghini Diablo, har Tiriac sagt till NY Times.

Men framför allt såg han möjligheterna i sitt hemland efter kommunismens fall.

När Rumänien gick över till en marknadsekonomi grundade han år 1990 den första privata banken i Rumänien – Banca Tiriac – som senare utvecklades till UniCredit Tiriac Bank. Efter ytterligare en sammanslagning år 2015 heter banken Unicredit Bank och är en av Rumäniens största banker i dag.

Genom sin koncern Tiriac Group har 80-åringen i dag förgreningar inom näringslivet som sträcker sig inom fastighetsbranschen, bilhandel, försäkringsbolag, flygbolag och hissproduktion. Och än i dag har han en fot kvar inom tennisen. Sedan 2009 äger han turneringen Madrid Mutua Open och förlängt sitt avtal med turneringen till 2031 där han kommer att dra in åtminstone 300 miljoner kronor i stöd från staden Madrid.

– Han var väldigt businessminded och har byggt upp en förmögenhet i Rumänien med alla sina kontakter. Det är en person som jag har respekt för. Jag upplever att det alltid har funnits en ömsesidig respekt mellan oss, säger Stefan Edberg.

Med jämna mellanrum hamnar Tiriac i tennisens rampljus än i dag för sina mediala utspel. Som i fjol, när han lämnade damernas final av Franska Öppna mellan Ashleigh Barty och Marketa Vondrousova efter fyra game för han tyckte att nivån på spelet var för dålig.

– Det här var den sämsta Franska Öppna-final jag någonsin har sett, förklarade han.

– Här kommer Barty som har en enda stor merit: hon är från Australien. De kan varken skriva eller läsa men så fort någon därifrån kommer fram så har de tekniska kunskaper från A till Z.

Själv predikade Tiriac alltid en hård arbetsmoral. Som när han i en intervju med New York Times år 1993 reflekterade över dåtidens tennisstjärnor.

– De pratar om press. Vilken press? Att tjäna 10 eller 20 miljoner? Skicka dem till Sibirien. När de kommer tillbaka så kommer de vara utbildade. De pratar om press från media, det är bara skitsnack. Men det är vårt fel också, som är tränare och managers. Vi har gjort livet för enkelt för dem.