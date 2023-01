Under gårdagen togs flera Australian Open-åskådare in på förhör av den australienska polisen. Anledningen var att – trots förbud – hållit upp ryska flaggor på läktaren. En av dem hade dessutom en tröja på sig med bokstaven ”Z”, som kommit att bli en symbol till stöd för Rysslands invasionskrig i Ukraina. Flera personer blev dessutom avvisade från läktaren under kvartsfinalen.

Detta skedde under mötet mellan serbiske Novak Djokovic och ryske Andrej Rubljov, som får tävla under neutral flagg. Dessförinnan, i den första rundan mellan ryska Kamilla Rakhimova och ukrainska Kateryna Baindl, visades ryska flaggor upp – vilket fick arrangören att utfärda ett förbud.

”Länge leva ryssarna”

Nu har världsfemman Novak Djokovics pappa, Srdjan Djokovic, hamnat i blåsväder. Detta efter att han filmats under sitt deltagande i de ryska manifestationerna, hållandes i en rysk flagga med Putins ansikte på. Australienska medier uppger också att han lämnar det ryska gänget med att säga ”länge leve ryssarna”.

Mannen bredvid Srdjan Djokovic uppges också skicka en hälsning till Alexander Zaldostanov, ledare för en motorcykelklubb som går under smeknamnet ”Putins änglar”, på grund av sin relation till den ryska presidenten.

”Människors trygghet och välbefinnande är vår högsta prioritet och vi fortsätter med att jobba nära säkerhetspersonal och myndigheter,” skrev Australiens tennisförbund i ett uttalande på onsdagen.

Novak Djokovic ska möta Tommy Paul i semifinal, och är favorit att ta hem hela turneringen. Serben har vunnit Australian Open nio gånger i sin karriär, fler än någon annan.

LÄS MER: Då utgår jag från att Sverige bojkottar VM

LÄS MER: Ryska idrottare tillåts att tävla i OS