Vändningen – nu utvisas Djokovic

Novak Djokovics advokater uppges redan ha börjat med pappersarbetet för att få ett överklagande i hamn. Det måste dock ske innan Australian Open drar i gång på måndag – annars blir tennisstjärnan deporterad.

Alex Hawke skriver i ett pressmeddelande:

”I dag använde jag min makt enligt paragraf 133C(3) av migrationslagen för att dra tillbaka Mr Novak Djokovics visum med hänsyn till hälsa och andra bra anledningar. Skälet är att det ligger i allmänhetens bästa intresse att göra så.”

Det har varit många turer fram och tillbaka för Novak Djokovic inför Australian Open. Han anlände i landet i början av januari och hoppades få spela turneringen med medicinsk dispens, efter att ha testat positivt för covid-19 i december 2021.

Djokovic har inte velat berätta om han har vaccinerat sig mot covid-19 eller inte, vilket skapat problem då arrangören kräver att deltagarna i Australien Open ska vara vaccinerade mot sjukdomen.

Sattes i isolering

Efter ett långt förhör av gränspolisen nekades hans medicinska undantag och serben sattes i isolering i ett karantänshotell i Melbourne väntan på vidare beslut. Beslutet om isolering väckte starka reaktioner hos bland annat stjärnans föräldrar.

I måndags fick serben tillbaka det visum som gränspolisen drog in, och lottades således in i turneringen. Domstolen i Melbourne bedömde att Djokovic trots allt hade rätt dokumentation för att få resa in i landet. Men då varnade regeringsjuristerna för att migrationsministern Alex Hawke trots allt kunde välja att utvisa serben. Något som Hawke nu valt att agera på.

Tennisjournalisten Ben Rothenberg tog till Twitter kort efter Hawkes pressmeddelande skickats ut.

”Vi avvaktar om och hur Djokovic väljer att överklaga detta beslut. Vi inväntar också klarhet kring om Australien tänker verkställa den tre års förbud från att återvända till landet som kan medfölja ett sådant utvisningsbeslut”, skriver han.