Först och främst. Daniil Medvedev tar sin första grand slam-titel efter att ha kört över Djokovic i tre set. Hur stor är den här skrällen?

– Det är en stor överraskning i mina ögon. Ryssen spelade en helt fantastisk final och servade närmare omänskligt under stora delar av matchen. Det som imponerar mig mest med Medvedev är hans psyke. Han visar ytterst lite känslor på banan. Trots att han var på väg att falla igenom fullständigt i slutet av matchen då han blev utbuad helt utan anledning höll han fokus. Väldigt starkt att gå ut och serva hem matchen trots att han hade hela publiken emot sig som ville se en annan vinnare.

”Saknade helt respekt”

Den vilda publiken på Arthur Ashe störde vid flera tillfällen Medvedev, speciellt under slutet av matchen. Är det en skandal eller en del av spelet?

– Först och främst måste jag säga att jag blev överraskad över det stödet Djokovic fick av publiken. Vanligtvis brukar tennispubliken stötta Novaks motståndare för att han inte ska passera favoriterna Federer och Nadal.

– Men under natten ville publiken vara med om historia. Naturligtvis inte okej att bua ut en spelare som ska serva för en grand slam-titel. Avskyn mot Medvedev saknade helt respekt. Det var skönt att han lyckades tysta hånen. Men givetvis ska en grand slam-final innehålla känslor, men detta var över gränsen.

Hur bra kommer Daniil Medvedev egentligen att bli?

– Framtiden ser ljus ut för den 25-årige ryssen. Han har egentligen allt som krävs för att bli världsetta och är förmodligen den spelare som kommer ta över tronen från Djokovic under de två närmsta åren. Medvedev spelar en okonventionell tennis helt utan respekt och besitter också en serve som få spelare på touren kan mäta sig med. 25-åringen, uppväxt i Moskva, kommer vinna flera grand slam titlar och kommer tillsammans med Tsitsipas och Zverev ta över toppskiktet.

”Djokovic kommer aldrig få chansen igen”

Novak Djokovic missade chansen att bli världens bästa herrspelare genom tiderna och ta en äkta grand slam. Kommer serben kunna resa sig efter detta stora nederlag?

– Roger Federer kan ha spelat sin sista proffsmatch. Rafael Nadals enda möjlighet att vinna en grand slam finns bara på gruset i Paris i mina ögon. Djokovic kommer under nästa säsong ta ytterligare grand slam-titlar och då passera Nadal och Federer. Något annat hade överraskat mig.

– Om han kommer ha en chans på en äkta grand slam? (titel i alla grand slam-turneringar under en säsong). Där är svaret nej. Motståndet är nu för tufft för att lyckas med det, samtidigt som Djokovic har hunnit bli 34 år och har nått toppen av sin karriär. Samtidigt kommer stora namn som Medvedev, Stefanos Tsitsipas och Alexander Zverev bara bli bättre och kommer bli väldigt tuffa att knäcka under framtiden. Att en spelare har möjligheten att vinna en äkta grand slam kommer inte finnas under en lång tid framöver.