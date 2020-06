US Open är tänkt att bli en av de första turneringarna när ATP-touren startar igen. Tävlingen kommer att genomföras med strikta restriktioner - för strikta, menar världsettan Novak Djokovic. Serben är bland annat missnöjd med att man enbart får ta med sig en person i sitt entourage. Spelarna måste även stanna på hotellet vid spelplatsen Flushing Meadows under hela turneringen, och får därmed inte besöka New York City.

– Jag tycker det inte är hållbart och ganska extremt. Jag vet att det flesta spelarna är ganska negativa kring det, har Djokovic sagt enligt The Guardian.

Alla tennispelare håller dock inte med serben, däribland Danielle Collins som riktar skarp kritik mot årets Australien Open-mästare.

Nadal och Kyrgios tvekar

”Ingen tennisspelare har kunnat tjäna pengar sedan i februari. Att tävlingarna börjar är ett sätt för spelare att börja tjäna pengar igen, men då kommer världens bästa spelare och säger att det är svårt att enbart ha med sig en person”, säger Collins som har en semifinal i Australien Open som främsta merit.

”Det är lätt för någon som tjänat 150 miljoner dollar i karriären att försöka säga till folk vad de ska göra med sina pengar, och sen neka att spela US Open”, fortsätter hon.

Andra spelare som har tvekat kring att spela US Open är Rafael Nadal och Nick Kyrgios.