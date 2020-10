Djokovic: ”Det var en väldigt pinsam déjà vu”

Novak Djokovic har imponerat i inledningen av Franska öppna. Han inledde med att besegra Mikael Ymer som bara vann fem game och har därefter vunnit med lika stora siffror mot Ricardas Berankis och Daniel Galan.

Under måndagen ställdes Djokovic mot Karen Khachanov som faktiskt lyckades fälla serben i finalen av Rolex Paris Masters 2018.

Så blev det dock inte nu när Djokovic vann matchen med 3-0 efter 6-4, 6-3 och 6-3 i set. Efteråt var han tillfreds med matchen.

Djokovic träffade linjedomaren igen

– Jag är bara väldigt glad över att ha nått så här långt i turneringen utan att förlora något set. Nu är jag i kvartsfinal, nu kör vi, säger Djokovic enligt The Guardian.

För en månad sedan blev Djokovic diskad från US Open. Han slog då i väg en boll i frustration – en boll som träffade en linjedomare på halsen. Under matchen mot Khachanov råkade han också träffa en linjedomare. Denna gång under spelet.

– Det var en väldigt pinsam déjà vu. Jag hoppas han är okej, jag ska försöka titta till honom, säger Djokovic efter matchen.

Att Djokovic gick vidare innebär att han nu är historisk med sin 14:e kvartsfinal någonsin i turneringen. Det är flest av alla spelare tillsammans med Rafael Nadal.

