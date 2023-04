I november 2021 anklagade tennisstjärnan Peng Shuai i ett långt inlägg på den kinesiska plattformen Weibo Kinas tidigare vice premiärminister Zhang Gaoli för sexuella övergrepp.

Inlägget togs snabbt bort och Shuai försvann plötsligt. I närmare tre veckor hörde ingen av 37-åringen – innan hon drog tillbaka alla anklagelser.

Nästan två år senare är hennes säkerhet ännu inte fastställd. Kinesiskan har gjort intervjuer men då under kontroll av kinesiska tjänstemän.

Efter försvinnandet bojkottade damtouren (WTA) Kina och drog tillbaka arrangemangen i landet. Dessutom krävde organisationen, tidigare i år, att ett möte skulle arrangeras med Shuai.

Drar tillbaka bojkotten

Inget möte har skett – men WTA drar nu tillbaka sin bojkott, som mer eller mindre kan ses som symbolisk då nästan all sport ställdes in i Kina under coronapandemin.

Från och med september kommer WTA arrangera tävlingar igen, meddelades under torsdagen.

– Den hållning vi intog då var rimlig och det står vi fast vid. Men efter 16 månader är vi övertygade om att våra önskemål inte kommer att uppfyllas. Och att fortsätta med samma strategi är inte vettigt, säger tourchefen Steve Simon till nyhetsbyrån AP.

”Lite samma sak som med ryssarna”

När den tidigare WTA-spelaren Cornelia Lister, som mötte Peng Shuai under sin karriär, får höra nyheten blir hon chockad.

– Skojar du? utbrister hon.

– Det känns som lite samma sak som hållningen kring de ryska tennisspelarna. Att de ändå har fått spela på vissa tävlingar. Jag tycker att man ska ha tydlig hållning fram till att problemet är löst. Så är det ju inte nu, säger Lister.

Hon fortsätter:

– Vi vet fortfarande inte var Shuai är och hur hon mår. Det är väldigt chockerade, säger Lister.

WTA-touren Steve Simon poängterar att Shuai inte ska glömmas bort.

– Vi tror att vi kan fortsätta att göra en positiv skillnad, som vi har gjort under de senaste 20 åren, samtidigt som vi ser till att Peng inte glöms bort. Genom att återvända kan förhoppningsvis fler framsteg göras, säger Simon till AP.