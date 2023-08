I fredags skakade Mikael Ymer om svensk tennis med beskedet om att han lägger av

”Jag har bestämt mig för att sluta med professionell tennis. Tack alla för de fantastiska minnena! Vilken resa det har varit! Jag önskar alla mina kolleger lycka till med tävlandet framöver”, skrev han på X, tidigare Twitter.

Det kom i kölvattnet av den avstämningen som Ymer bestraffats med i juli efter att ha dömts för brott mot dopingreglerna, då han missat tre tester. Han stängdes då av 18 månader, men nu ser det alltså ut som att han spelat sin sista tennismatch.

Den norska världsfemman Casper Ruud stöttade svensken som han är god vän med.

– Det kan ibland kännas att man lever som en fånge, om man inte är där den timmen där man testas då är man i trubbel, sa Ruud i Båstad tidigare i sommar.

– Det kan kännas tufft ibland att inte kunna leva spontant, det är nog också i detta fall med Mikael att han rört till det lite, fortsatte Ruud.

Ruud om Ymer: ”Bra kompis”

Under måndagen gick Ruud, 24, in i US Open – som han blev tvåa i förra året efter en finalförlust mot Carlos Alcaraz – med en stabil 3–1-seger mot amerikanen Emilio Nava.

Efteråt berättade han om hur han tagit beskedet som Ymer kom med före helgen.

– Det är trist. Mikael är en bra kompis, och jag var ganska öppen med att jag kände med honom. Han har ju brutit regler, så missförstå mig rätt, men … jag tycker bara att det är ett hårt straff. Det är många som varit i liknande situationer och inte fått straff och så fick han straff till slut där, vilket jag inte riktigt förstår mig helt på, säger Ruud till Expressen och fortsätter:

– Men det är klart att det är förståeligt att man kan tappa motivation av en sån dom. Det är väl två-tre år av karriären som försvinner. Man får börja om på noll. Man får spela kval, future-nivå, det är inte lätt att få wild card när man är dömd för nånting med doping… Så det kommer i varje fall – om han spelar fantastiskt – ta ett år innan han är tillbaka topp-hundra. Så det är klart, man förlorar nästan tre år av karriären.

”Domen kommer att följa honom”

Casper Ruud tror att Ymer får svårt att hitta nån plats även inom andra delar av sportvärlden om han skulle försöka.

– Hans möjligheter är väl att se vilka andra vägar han kan gå. Men det är väl svårt för honom inom idrotten, för domen kommer följa efter honom.

– Men jag har också ett hopp om att han kanske ändrar sig. Han är ju lite… vad ska jag säga, ”easy going” ibland och skriver mycket olika grejer. Så jag hoppas nog att han ändrar uppfattning. Det är ju många månader tills domen är över, men det betyder ju också att det är många månader att bestämma sig på.

Har ni haft nån kontakt nu?

– Nej, inte egentligen. Jag var ju ute offentligt och stöttade honom i somras och sa att jag tyckte att det var ett hårt straff, och jag sa det jag sa till svensk press och jag fick tillbaka ett meddelande från familjen att de uppskattade det stödet. Jag har inte haft tid att prata med Mikael direkt. Jag har tänkt att han kanske har lite lust att vara i fred. Men om jag har lite tid efter US Open kan det bli att jag försöker ringa honom.

Expressens Johan Eriksson på plats på US Open. Foto: Johan Eriksson

