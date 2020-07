Capriati: ”Tappade det helt och hållet”

Som 13-åring vann hon mot topp 10-spelare som Helena Sukova and Arantxa Sanchez Vicario. Jennifer Capriati tog sig hela vägen till final i två av sina tre första proffstävlingar och ansedda tidningen Sports Illustrated prydde omslaget med bild på supertalangen och rubriken ”And she is only 13!”.

Medan kompisarna fick be mamma och pappa om veckopeng signerade Jennifer Capriati 1990 ett 20-miljonerskontrakt med italienska Diadora.

Hajpen nådde inga gränser och två år senare besegrade hon världsettan Steffi Graf i OS-finalen i Barcelona.

Greps för snatteri och narkotikainnehav

Allt gick som på räls – men sedan ändrades allt.

Capriati var utbränd och tog en nästan två år lång paus från tennisen. Det var under den här tiden som livet bytte spår.

Hon greps först för snatteri, och året därpå misstänktes hon för innehav av narkotika. På ett hotellrum hittade polisen en påse med marijuana i hennes sportväska.

Capriati rörde sig i vad polisen beskrev som ”suspekta kretsar” och utanför hotellet greps också en man sittandes i Jennifers bil. Han hade ett paket crack i sin ficka och bredvid honom; en ung flicka med två paket heroin gömda i trosorna.

– Jag var verkligen inte lycklig med mig själv, min tennis, mitt liv, mina föräldrar, mina tränare, mina vänner… jag tillbringade en vecka till sängs i totalt mörker efter det, fylld av hat mot allt. När jag tittade mig i spegeln såg jag den där tilltufsade imagen; jag var så ful och fet att jag bara ville ta livet av mig själv, berättade hon för New York Times.

Capriati hade nyss fyllt 18 år och precis flyttat hemifrån.

”Capriati berövades sin ungdom”

Hela tennisvärlden undrade vad som egentligen hänt med supertalangen. Blickar riktades mot pappan Stefano, känd för att pusha sin dotter och som redan vid fem års ålder satte ett tennisrack i hennes hand.

Tennislegendaren John McEnroe:

– Capriati berövades sin ungdom. De viktiga åren mellan 14 och 17 kuskade hon världen runt för att spela tennis, utan kontakt med jämnåriga, utan möjlighet att leva ett normalt liv.

Men 1996 kom Capriati tillbaka, och efter ett par år med blandade resultat skulle hon 1999 på nytt erövra världen: I Strasbourg vann hon sin första titel på över sex år.

Två år senare levererade hon för första gången på den största av tennisscener. Hon vann först Australian Open och sedan Franska Öppna. När året summerades rankades Capriati som världens bästa.

Säsongen 2002 inledde hon på samma vis och försvarade sin titel i Australian Open.

– Jag kom bara underfund med att jag älskade det här spelet mer än något annat. Efter min familj, förstås, sa hon efteråt.

Men det var också början på slutet. En serie skador, inte minst en efterhängsen ryggskada, satte stopp för framfarten. Capriati var 28 år ung.

Efter att det länge varit tyst kring stjärnan hittade Capriati 2010 medvetslös i ett hotellrum i Florida. Hon skickades akut med ambulans till sjukhus där det konstaterades att hon tagit en överdos av en narkotikaklassad medicin.

Dumpades av porrstjärnan Dale DaBone

Det rapporterades att hon drabbats av en känslomässig svacka sedan fästmannen och porrstjärnan Dale DaBone lämnat henne för att återvända till sexfilmindustrin.

Detta skulle vara början på en serie svarta rubriker för Capriati som anklagades för att fysiskt ofreda och förfölja sin tidigare pojkvän, bland annat ska hon ha slagit honom på självaste alla hjärtans dag. Anklagelserna lades så småningom ned mot att Capriati tvingats till 30 timmars samhällstjänst samt att en gå en kurs i aggressionshantering.

I dag har Capriati hunnit fylla 44 år. Hon har enligt amerikanska tidsskrifter tillgångar på över 10 miljoner dollar (drygt 100 miljoner kronor), och lever ett lugnt och stillsamt liv på Singer Island intill luxuösa Palm Beach. Där delar hon mataffär med bland andra Venus Williams och golfaren Rory McIlroy.

Till skillnad från gamla världsettor och grand slam-vinnare syns Jennifer Capriati varken på sammankomster eller på de stora turneringarna i dag.

LÄS MER: 25 bästa nyförvärven i hockeyallsvenskan