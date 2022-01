Buas ut totalt efter orden om Djokovic

Andraseedade Daniil Medvedev fick en tuff start på kvartsfinalen mot Felix Auger-Aliassime från Kanada. Auger-Aliassime gick upp till 2-0 i set och fick slita hårt för att vända matchen.

Till slut kunde Medvedev trots allt vinna med 3-2 i set och kvalificera sig för semifinal mot greken Stefanos Tsitsipas.

När Medvedev intervjuades av den tidigare storspelaren Jim Courier på innerplanen bjöd han på ett svar som fick publiken att reagera. På frågan om vad han tänkte när hag låg under med 2-0 set svarade Medvedev:

– Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag vet inte om folk kommer gilla det här. Men då tänkte jag ”vad hade Novak gjort”·

Stjärnan buades ut efter orden om Djokovic

Svaret fick publiken att bua.

– Han är en av de största, precis som Rafa (Nadal) och Rodger (Federer). De har vunnit så många stora matcher som den här, tillade Medvedev efteråt.

Ett tillägg som uppskattades mer av publiken än hans första svar.

25-årige Medvedev har hittills vunnit en grand slam-titel i sin karriär. Den titeln kom i US Open i höstas. I finalen besegrade Medvedev just Novak Djokovic och grusade därmed serbens drömmar om att vinna samtliga grand slam-turneringar under ett och samma år.

