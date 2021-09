Stjärnan missade historisk seger efter publikskandal

Inför ögonen på Henrik Lundqvist, skådespelaren Ben Stiller och tennislegendaren Rod Laver chocköppnade Daniil Medvedev, 25, och bröt Djokovics serve direkt. Ryssen servade närmare omänskligt i första set och vann det med 6-4.

I andra set hade Djokovic möjligheter direkt att bryta Medvedevs serve, men serben tog inte vara på chanserna. Även vid ställningen 2-1 hade Djokovic breakmöjligheter. Men efter storspel av ryssen fick inte Djokovic sitt genombrott.

Då tappade Djokovic sitt humör fullständigt, slog sönder sitt rack och möttes av burop från läktarna.

Djokovic missade chansen

Därefter bröt Medvedev Djokovics serve och kunde senare vinna setet och skaffade sig en 2-0-ledning.

I tredje set var det inget snack om saken. Medvedev gick direkt upp till en 3-0-ledning och efter drygt två timmar på Arthur Ashe-stadium stod det klart.

25-åringen knäckte Djokovic och skriver in sig in i historieböckerna för gott genom att vinna sin första grand slam-titel – trots att han hade publiken emot sig under hela matchen.

Novak Djokovic bröt ut i tårar under matchens sista sidbyte. Foto: Eurosport

När Medvedev skulle serva hem matchen vid ställningen 5-2 buades han ut av publiken, vilket resulterade i flera dubbelfel och ett game till serben.

– Det är synd att publiken inte kan vara tysta, sa Jonas Björkman.

– Det är magiskt att att de stöttar Novak, men att bua när Medvedev ska serva är inte okej, kommenterade Maria Strandlund-Tomsvik i Eurosport.

”Helt fantastiskt”

Men vid ställningen 5-4 kunde inte ens publiken störa Medvedev som kunde serva hem titeln.

– Det är en helt fantastiskt final han gör. Han manövrerar ut Djokovic. Jag är så imponerad. Det är helt otroligt hur han hanterar publiken i de sista gemen, sa Eurosport-experten och den tidigare storspelaren Jonas Björkman.

Skrällen betyder även att Djokovic missade chansen att bli den bästa herrspelaren genom tiderna. Vid seger han blivit ensam med 21 grand slam-titlar och hade därmed passerat både Rafael Nadal och Roger Federer.

Titeln i New York hade även betytt att Djokovic hade tagit en ”äkta grand slam”, vilket betyder segrar i årets samtliga grand slam-turneringar. Ingen herrspelare har lyckats med den bedriften sedan Rod Laver 1969.