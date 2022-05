Boris Beckers mardröm – inlåst på skräckfängelset

Boris Becker, 54, försattes i personlig konkurs 2017 då han inte lyckades betala två lån på cirka 70 miljoner kronor.

Under fredagen dömdes han till 2,5 år i fängelse.

Detta efter att ha undanhållit miljontals kronor, pokaler och medaljer och en tysk fastighet från myndigheterna.

– Den tilltalade har verkligen förlorat allt. Boris Becker har ingenting kvar. Ingenting och det här är inget annat än en tragedi. Och förnedringen han fått utstå... från medierna och omvärlde.. hans karriär är förstörd, sa Beckers försvarsadvokat försvarsadvokat Jonathan Laidlaw i rättssalen enligt Bild.

Han fortsatte:

– Han kommer inte hitta något nytt arbete. Han kommer vara beroende på andras goda vilja för att överleva.

Beckers första tid i fängelset

Boris Becker slog igenom tidigt då han som 17-åring vann Wimbledon 1985. En turnering han skulle komma att vinna totalt tre gånger under sin ytterst framgångsrika karriär.

Strax efter att domen fallit sattes Becker i en bil, där han senare transporterades till Wandsworth-fängelset, beläget endast fyra kilometer från Wimbledons centre court.

Enligt Daily Mail var Beckers första natt ”sannolikt skräckinjagande”.

Tidningen skriver att fängelset, byggt för 170 år sen, är ökänt och att det ofta beskrivs som ett av Storbritanniens allra värsta.

Cellerna ska vara rejält förfallna och de 1 300 intagna ska också ha sällskap av en hel del råttor.

Beskrivs som ett av landets värsta

En färsk rapport visar på ett fängelse präglat av drogmissbruk, psykisk ohälsa och ”desperat uttråkade” interner som hålls instängda i nedslitna celler i mer än 22 timmar om dygnet.

Rapporten visar också på ett akut problem gällande våldet i fängelset, vars lokaler beskrivs som ”avhumaniserande”.

”Under 2020/2021 hade man nästan en attack mot intagna under varje dag och fängelsepersonalen fick ingripa vid 1 295 tillfällen under samma tidsperiod. Alltså nästan fyra gånger per dag”.

Exfången Chris Atkins har skrivit en bok om sina fem år på Wandsworth-fängelset.

”Det första som slår mig är oljudet”, skriver han om sin ankomst sommaren 2016.

”Skriken, bankningarna,grymtandet, hoten, skratten, gråten, bråken, ylandet.. det var som att någon laddat ner alla ljudeffekter som finns och mixat ihop dem med varandra”.

Enligt Daily Mail sov Boris Becker i en egen cell under sin första natt. Framöver väntas han dock få dela med en medfånge.

Beckers dotter Anna Ermakova, 22, är förkrossad över sin fars öde.

– Jag är verkligen i chock. Jag kan inte förstå att min pappa dömts till 2,5 år i fängelse. Jag kommer stötta honom och jag kommer besöka honom så fort jag kan. Jag hoppas att det kan hjälpa honom under den här tuffa tiden, säger hon.