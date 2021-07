Borg gör Swedish Open- debut: ”Ska bli jättekul”

Ett 20-tal brittiska journalister har samlats på den digitala presskonferensen. Leo Borg har precis vunnit den första omgången i Wimbledons pojksingel och intresset för svensken är stort.

Men frågorna om matchen och Borgs spel är få – i stället får 18-åringen frågor om hans pappa, den femfaldige Wimbledon-vinnaren Björn Borg.

– Det är alltid speciellt att vara här på Wimbledon, min pappa spelade här så många gånger och vann många titlar, säger Leo Borg och fortsätter:

– En dag kanske jag når samma nivå som min pappa.

Leo Borg är van vid att prata om hans pappa, och verkar inte ha något ont av det.

– Vi pratade före matchen, han sa bara ”lycka till”. Han låter min tränare sköta coachningen. Han hälsade även att jag skulle njuta av att spela Wimbledon, att det var speciellt att spela här.

Leo Borg föll på torsdagen under den andra omgången i London. Under fredagen syntes han på centercourten i Båstad. Nu redo för att passera ytterligare en milstolpe: Debut i klassiska Swedish Open som hans far vann tre gånger.

Borg ska spela US-open

18-åringen har fått ett wild card till kvalet och kommer ställas mot hårt motstånd i form av 117-rankade Francisco Cerundolo.

– Jag ser fram emot det jättemycket. Det skulle vara jättekul att spela på centercourten inför det svenska folket.

18-årige Leo Borg är en av Sveriges största tennistalanger. I början av året vann han en stor internationell tennisturnering och har sedan dess rusat fram på juniorrakningen.

Efter årsskiftet börjar allvaret. Då är juniortävlingarna över, och Borg kommer göra allt för att slå sig fram på ATP-rankningen. Men först väntar årets sista grand slam.

– Vi kommer att blanda turneringar under resten av säsongen. Jag kommer spela juniorklassen i US Open, men även en del seniortävlingar är tanken.

Inför Swedish Open är han rankad 17 på juniorrankingen, men har högre målsättningen än så innan året är över.

– Jag vill ta mig in på topp-10 i juniorrankingen och det långsiktiga målet är att få fler ATP-poäng, spela några Challengers och kanske en ATP om spelet går bra.