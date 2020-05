Ett lyckligt fan har betalat 85 000 dollar – cirka 830 000 kronor – för att få gå på en dejt med tennisstjärnan Eugenie Bouchard.

Budgivningen startade på betydligt mer blygsamma 2 500 dollar men steg sedan snabbt.

”85 tusen?!?!? Ni är helt OTROLIGA!!! Jag är så tacksam och stolt över er alla för att ni hjälpte mig med det här projektet. Jag ser fram emot att träffa vinnaren! Det här kommer kunna hjälpa så många”, skriver Eugenie Bouchard på sin Instagram.

Får åka till valfri turnering

Bouchard startade auktionen i syftet att samla in pengar till välgörenhetsorganisationerna Feeding America, Meals On Wheels, World Central Kitchen och No Kid Hungry och det är dit som 100 procent av intäkterna nu kommer att gå.

Vinnaren av aktionen, som är anonym, får utöver den privata middagsdejten möjlighet att följa med Bouchard till en valfri tennisturnering, där personen kommer att få sitta tillsammans med Bouchards tränare. Vinnaren får även ett racket och ett par skor signerade av Bouchard.

Bouchard förlorade vad

Det här är dock inte första gången som Bouchard kommer at gå på en dejt med en främling.

Under Super Bowl-finalen 2017 gjorde stjärnan ett vad på Twitter som slutade med att hon förlorade och gick på en dejt med den 22-årige studenten John Goehrke.

De gick och såg en basketmatch på Barclays Center i New York.

– Allt kändes väldigt bra, den bästa dejten någonsin, sa Goehrke efteråt.

– Jag var skeptisk, men det visade sig att han var en väldigt trevlig kille, sa Bouchard.