Avbryter spelet för att byta kläder: "Nikes fel"

Kanadensiskan Bianca Andreescu fick sitt stora genombrott under 2019 när hon vann US Open som 19-åring. Tre år senare är hon tillbaka i New York, men drabbades av stora problem i den första omgången mot Harmony Tan.

Under matchen blåste Andreescus klänning upp över hennes överkropp vid flera tillfällen vilket störde kanadensiskan.

Till slut gick hon fram till domaren för att få tillstånd att lämna arenan för att byta kläder.

– Kommer detta inte att räknas som ett av mina byten? Jag menar, det inte är mitt fel, det är Nikes fel, sa hon till domaren och fortsatte:

– Den här klänningen är så dålig... Jag behöver gå och byta, det är så dåligt.

Tvingades byta kläder – mitt under matchen

Bianca Andreescu kom tillbaka i andra kläder och kunde då vinna premiäromgången med siffrorna 6-0, 3-6, 6-1.

– Den (klänningen) störde några av mina forehands. Jag kände att den kom upp en bit. Vinden hjälpte ju inte till heller, berättade hon under presskonferensen, enligt CNN.

– Men jag menade ingen respektlöshet med vad jag sa till domaren. Jag försökte övertyga honom om att få använda någon av mina ”toalettpauser”. Han var väldigt trevlig och sa att det var helt okej.

Stjärnan, rankad 48, bad också om ursäkt till hennes klädessponsor Nike.

– Jag kunde definitivt ha använt en annan formulering. Så jag ber om ursäkt till alla jag betedde mig respektlöst mot. Jag älskar Nike och jag hoppas att jag kan vara med dem resten av mitt liv”.

