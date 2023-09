Alcaraz var aldrig hotad och vann med 3–0 i set (6–3, 6–3, 6–4). Det hela var över på under två timmar.

– Jag hade intensiteten från första till sista boll. Jag gjorde en riktigt stabil match utan större misstag. Jag är väldigt nöjd med min insats, säger han.

I kvartsfinalen väntar antingen Jannik Sinner eller Alexander Zverev.

Under fjolårets US Open ställdes Alcaraz mot just Sinner där spanjoren segrade efter en maratonmatch.

– Alla minns min förra match mot Jannik. Det kan bli en härlig kvartsfinal men låt oss se vem jag ska möta. ”Sascha” (Zverev) spelar riktigt bra och det gör Jannik också.