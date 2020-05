22-åringen tjänar mest av alla – genom tiderna

September 2018 gick Naomi Osaka till final i US Open – och där väntade ett drömmotstånd: Idolen Serena Williams.

Men matchen blev inte riktigt vad den 20-årige japansk-amerikanskan hade räknat med. Williams kände sig förfördelad av domaren och fick flera utbrott, för vilka hon bestraffades hårt. Osaka vann till slut finalen, men brast ut i gråt efter att New York-publiken buat när hon tagit emot pokalen – och fick tröstas av Williams.

Vintern därefter tog Osaka hem karriärens andra grand slam-titel när hon vann Australian Open. Sedan dess har 22-åringen fortsatt att vara framgångsrik – och inte minst har det märkts av på bankkontot.

Naomi Osaka tjänar mest av alla

Enligt Forbes har Osaka dragit in över 350 miljoner kronor det senaste året, både på prispengar och på sponsoravtal, vilket är mer än vad någon annan kvinnlig idrottare dragit in under ett års tid.

David Carter, professor i idrottsekonomi vid USC Marshall School of Business, menar att Osakas rekordintäkter delvis går att koppla till hennes bakgrund. Osaka är född i Japan men flyttade till USA som treåring och har dubbelt medborgarskap, vilket gör henne till en stark profil inte bara för den amerikanska publiken.

– Hon är ungdomlig och mångkulturell, vilket talar till en yngre, global målgrupp, och det gör att den här internationella sportikonen växt fram, säger David Carter till Forbes.

En annan tennisspelare, ryska Maria Sjarapova, hade det tidigare rekordet på 290 miljoner kronor.