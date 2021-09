19-åringens skräll mot världsfemman

Kanadensiskan Leylah Fernandez hade före US Open som bäst nått tredje omgången i en grand slam-turnering.

Men det var då – nu är 19-åringen klar för semifinal i US Open. Hon besegrade ukrainska världsfemman Elina Svitolina med 6–3, 3–6, 7–6 (7–5 i tiebreak) i natt.

– Helt ärligt har jag ingen aning vad jag känner just nu. Jag var så nervös hela matchen. Jag försökte göra som min coach sade. Tack vare New York-publiken lyckades jag hålla hela vägen in i mål i dag, sade Leylah Fernandez efter matchen.

”Jag intalade mig själv att lita på mina slag”

Leylah Fernandez kallar Svitolina ”en stor spelare”.

– Jag känner mig hedrad över att ha haft den här kampen mot henne. Jag intalade mig själv att lita på mina slag och att allt skulle gå bra. Även om jag förlorar måste jag satsa och jag är glad att jag gjorde det, säger Leylah Fernandez.

Nu väntar världstvåan Aryna Sabalenka från Belarus i semifinalen. Hon besegrade tjeckiskan Barbora Krejčíková i två raka set i natt.

Leylah Fernandez är den yngsta semifinalisten i US Open sedan 2005 då Maria Sharapova var 18 år när hon tog sig dit. Men Fernandez är varken yngst eller lägst rankad av de kvarvarande spelarna – 18-åriga engelskan Emma Raducanu, rankad 150 i världen, möter olympiska mästaren Belinda Bencic från Schweiz i sin kvartsfinal senare i dag.