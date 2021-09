18-åringen i tårar: ”Är sensationellt”

Det är en osannolik seger.

Nattens US Open-final i tennis på Arthur Ash Stadium i New York var en skräll redan i sig. På andra sidan nätet stod den 19-åriga kanadensiskan Leylah Fernandez, som på sin väg mot finalen slog ut världstvåan Aryna Sabalenka, världstrean och den regerande US Open-mästaren Naomi Osaka, samt den trefaldiga grand slam-vinnaren Angelique Kerber. Ett häpnadsväckande facit för en spelare som är rankad 73:a i världen.

Men jämngamla Emma Raducanu – båda finalisterna är födda 2002 – blev för tuff.

Brittiskan besegrade Fernandez med setsiffrorna 6–4, 6–3, och 18-åringen gick därmed igenom hela tennisturneringen utan att förlora ett enda set. Hon är också den första oseedade kvalspelaren någonsin – både bland herrar och damer – att ta sig till en grand slam-final.

Efteråt hyllade en rörd och överväldigad Raducanu sin motståndare.

– Vi har båda spelat en djärv tennis de senaste två veckorna. Jag hoppas att vi kommer att mötas i många turneringar framöver och förhoppningsvis i många fler finaler, sade hon om Fernandez i tacktalet på centercourten.

Hyllningar

Raducanu är den första brittiskan att ta hem en grand slam-titel sedan Virginia Wade vann Wimbledon 1977 – och hyllningarna strömmar in.

”Det är en aktningsvärd prestation vid en så ung ålder, och ett bevis på ditt hårda arbete och engagemang. Jag hyser ingen som helst tvekan om att din enastående prestation, liksom den från din motståndare Leylah Fernandez, kommer att inspirera nästa generations tennisspelare,” skriver drottning Elizabeth II i ett gratulationsmeddelande.

”Jag sänder mina varmaste lyckönskningar,” avslutar den brittiska drottningen.

Premiärminister Boris Johnson stämmer in i hyllningskören.

”Vilken sensationell match! Stort grattis till Emma Raducanu. Du visade upp fenomenal skicklighet, stabilitet och mod och vi är alla enormt stolta över dig,” skriver han på Twitter.

Finalmötet mellan Fernandez och Raducanu var första gången sedan 1999 som två tonåringar gjorde upp om en grand slam-titel på damsidan. Då vann en 17-årig Serena Williams över den då 18-åriga Martina Hingis i US Open.

– Jag hoppas att jag snart är tillbaka i finalen och kan plocka hem bucklan, sade Fernandez mellan tårarna efter förlusten.

”Njuter bara av livet”

I sitt tal inför New York-publiken passade kanadensiskan på att uppmärksamma årsdagen av 11 septemberattackerna för 20 år sedan.

– Jag vet att det är särskilt tufft för New York en dag som denna. Jag vill bara säga att jag hoppas att jag kan bli lika stark och uthållig som New York har varit de senaste 20 åren, sade 19-åringen och möttes av ett enastående bifall från publiken.

Båda de unga finalisterna fick motta ett kompakt stöd från åskådarna och var märkbart rörda över framgångarna.

Så vad händer nu för Raducanu? Ingen aning, säger 18-åringen själv.

– Jag känner absolut ingen press. Jag är ju fortfarande bara 18 år.

– Jag tror att det är dags att bara stänga av alla tankar om och planer för framtiden. Jag har absolut ingen aning. Just nu bryr jag mig inte om något. Jag njuter bara av livet, säger hon, rapporterar Reuters.