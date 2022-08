Bilderna har spridits som en löpeld efter en video som spelades in på tisdagen på läktaren under en New York Yankee-match i baseboll. En supporter har oavsiktligt dragit i gång en åsiktsstorm – genom sitt sätt att äta.

Supportern syns peta ut innehållet i en korv med ett sugrör, så att korven blir ihålig. Sedan visar videon hur han böjer sig ner mot marken, plockar upp ett plastglas öl och börjar dricka det. Med korven som sugrör.

Äckligt eller genialiskt?

Skämten har avlöst varandra på sociala medier och många menar att det tar priset för hur äckligt något kan vara.

Vissa skämtar till och med om att mannen borde ”låsas in på livstid”.

”Har fortfarande svårt att smälta mannen som medvetet skapade ett korv-sugrör... och använde det... i offentligheten”‚ skriver Sports Illustrated-programledaren Ashley Nicole Moss på Twitter.

Men supportern i fråga får också beröm för sin uppfinningsrikedom.

”Leonardo. Einstein. Och den här killen”, skriver radioprataren och kolumnisten Mark Davis om videon på Twitter.