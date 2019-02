Vilken kanal sänder Super Bowl 2019 i Sverige och vilken tid?

Viaplay äger rättigheterna till NFL och Super Bowl i Sverige. Matchen sänds i TV3 och Viaplay. Sändningarna startar på söndagskvällen 23.30, matchen beräknas börja till klockan 00.30, svensk tid. Räkna med att matchen tar minst tre timmar att spela klart. I USA kallas matchen Super Bowl LIII, där LIII är romerska siffror för att det är 53:e gången Super Bowl spelas.

Snabbregler: Så spelas amerikansk fotboll Anfallande lag har fyra försök att föra bollen 10 yard (9,15 meter) framåt. Annars går bollen över till motståndarlaget. Målet är att föra bollen in i end zone , motståndarlagets målområde. Detta är en touchdown som ger sex poäng och chans till 1–2 extrapoäng. Det finns fler sätt att få poäng, som field goal och safety. Matchen i NFL spelas i 4x15 minuter , med paus mellan andra och tredje quartern. Varje lag får ha elva spelare på planen samtidigt, men använder 45-55 spelare under en match. Visa mer Visa mindre

Var spelas matchen och vilka är lagen som spelar?

Finalen spelas på Atlanta Falcons hemmaplan, Mercedes-Benz Stadium i Atlanta, Georgia. Det är första gången Super Bowl spelas här, arenan invigdes så sent som 2017.

Finalen spelas mellan Los Angeles Rams och New England Patriots från Foxborough utanför Boston, Massachusetts.

Patriots gick till final efter att ha besegrat Kansas City Chiefs på övertid med 37–31.

Rams är i final efter att ha besegrat New Orlean Saints på övertid med 26–23, efter ett field goal från 57 yard (52 meter) av Greg Zuerlein.

Så räknas poäng i amerikansk fotboll 6 poäng: Touchdown. Håll bollen i motståndarens målområde. Ger chans till extrapoäng. 3 poäng: Field goal. Bollen sparkas mellan (och över) målstolparna. 2 poäng: Safety. När en spelare tackar en bollbärande spelare i dennes målområde. 2 poäng: När en spelare lyckas springa eller passa in bollen direkt efter touchdown. 1 poäng: När en spelare lyckas sparka in bollen i mål efter touchdown. Visa mer Visa mindre

Artisterna som uppträder på Super Bowl

Före avspark sjunger soulsångerskan Gladys Knight , 74, den amerikanska nationalsången. Chloe X Halle ska sjunga "America the beautiful".

Showen i halvlek har ett eget namn: "Super Bowl LIII halftime show" med Maroon 5 som huvudattraktion, efter att både Pink och Rihanna tackat nej. Rihanna tackade nej för att visa sitt stöd åt Colin Kaepernick, spelaren som vägrade resa sig under amerikanska nationalsången.

Under halvleksshowen kommer rapparna Travis Scott och Big Boi att medverka.

Vilka spelare ska man titta efter?

Enligt CBS Sports ska man kolla in Rams coach Sean McVay, lagets quarterback Jared Goeff och ligans bästa runningback, Todd Gurley.

Patriots har allas favorithatobjekt, quarterbacken Tom Brady, 41, med fem vunna Super Bowl och tränaren Bill Belichick.

De fem bäst betalda spelarna i NFL 2018/2019 1. Aaron Rodgers, Green Bay Packers, 687 miljoner kronor. 2. Matt Ryan, Atlanta Falcons, 521 miljoner kronor. 3. Jimmy Garoppolo, San Francisco 49ers, 391 miljoner kronor. 4. Khalil Mack, Chicago Bears, 379 miljoner kronor. 5. Aaron Donald, Los Angeles Rams, 373 miljoner kronor. Tom Brady är 8:a med 263 miljoner kronor och chans till ytterligare 45 miljoner. Inkomsterna är lön, bonus och reklamintäkter. Källa: Forbes. Visa mer Visa mindre

Skandalen kring spelaren Tom Brady

Tom Brady, 41, har fem Super Bowl-titlar och räknas som GOAT, Greatest of all times, eller största spelaren någonsin. Han är gift med den brasilianska supermodellen Gisele Bündchen, han reser aldrig utan sin personliga tränare, han har sin egen kost TB12 och när han vill unna sig något blir det glass med avokadosmak, skriver BBC.

Men varför tycker vissa så illa om honom?

Under säsongen 2014/2015 misstänktes Brady för fusk efter att ha pumpat ut luft ur bollarna, vilket skulle det göra enklare för honom att greppa dem. Trots att han förnekade fusket fick Patriots böta en miljon dollar (åtta miljoner kronor). Brady blev dessutom avstängd fyra matcher i "deflategate".

Tom Brady i siffror 5 Super Bowl-segrar: 2002, 2004, 2005, 2015 och 2017. 4 gånger MVP (mest värdefulle spelare) i Super Bowl. 8 spelade Super Bowl. 232 vunna matcher i NFL (rekord för quarterback). 6 004 framgångsrika passningar, 70 514 yard. 19 touchdown. Valdes som 199:e spelare i draften 2000. 41-åringen har sagt att han vill spela tills han fyller 45. Visa mer Visa mindre

Vilka är lagen som spelar Super Bowl finalen?

Los Angeles Rams bildades 1936 som Cleveland Rams. Laget har spelat i Los Angeles sedan 1948, med undantag mellan 1995 och 2015 då de fanns i St. Louis. Laget har tre segrar i Super Bowl tidigare.

New England Patriots bildades 1959 som Boston Patriots. När laget flyttade till en förort till Boston 1971 ändrades namnet till det nuvarande. New England Patriots har fem segrar i Super Bowl, samtliga med Tom Brady som quarterback.

Där, nere till höger, finns en åtråvärd publikplats. Dessvärre såldes den snabbt.

Hur ser jag matchen på plats?

Matchen spelas i Atlanta, Georgia. Och jo. Det finns biljetter kvar, men de är mycket dyra. Billigaste biljetterna kostar 3 225 dollar styck, eller 29 000 kronor. Vill du spendera lite mer finns biljetter kvar i någon av logerna. Mat och dryck är gratis, men du måste stå hela matchen. Pris? 86 000 dollar styck (780 000 kronor). Chansen är dock stor att du ser allt och får umgås med en eller flera kändisar.

Kan jag se alla reklamfilmer i tv från Sverige?

Nej, inte under sändningen. De visas endast i USA. Däremot kan du se dem i efterhand, bland annat här. Och andra har redan läckt ut, bland annat till branchsajten adweek.com. Många reklamer visas också på respektive varumärkes Youtube-kanaler. Priset för att sända tv-reklam under Super Bowl, finalen i den amerikanska fotbollsligan, ligger i år på över 5 miljoner dollar för 30 sekunder – närmare 45 miljoner kronor.

Justin Timberlake slet av Janet Jacksons topp – sedan bröt helvetet loss för Jackson. Foto: AP

Tre snackisar i Super Bowls historia

"Nipplegate" är kanske Super Bowls största snackis genom tiderna. Under halvleksshowen 2004 slet Justin Timberlake av en del av Janet Jacksons topp, vilket gjorde att hennes ena bröst exponerades i en halv sekund.

Incidenten ledde till att Janet Jackson bad om ursäkt, det sändande tv-bolaget fick böta runt fyra miljoner kronor, MTV som producerade halvleksunderhållningen fick sparken av tv-bolaget och Jawed Karim grundade Youtube, där alla skulle kunna dela sina tv-klipp.

Prince siluett fick tittarna att tänka på annat. 2007 uppträdde Prince på Superbowl, med sin lila gitarr som liknar det tecken han ville förknippas med. Men när han syntes i siluett började tittarna associera gitarren med något helt annat än en gitarr.

Foto: BILL SIKES / AP

"Spygate". New England Patriots huvudtränare Bill Belichick var i blåsväder 2007, när hans lag anklagades för att ha spionerat på motståndarlaget New York Jets hemliga och interna signaler och tecken. Medarbetare uppmanades att filma tränarna i smyg för att ge Patriots en fördel. NFL straffade laget med böter på fyra miljoner kronor (500 000 dollar).

Filmer om amerikansk fotboll

För den som vill ladda upp framför tv:n inför det stora sportevenemanget finns flera alterantiv att streama på bland annat Netflix.

I den första säsonger av dokumentärserien "Last Chance U" får tittaren följa spelarna på East Mississippi Community Collage som förbereder sig för en säsong som är avgörande för deras framtid. Filmen "The blind side" är ett verklighetsbaserat idrottsdrama om ett välbärgat par som tar sig an en hemlös tonåring och hjälper honom att utvecklas till en lovande amerikansk fotboll-spelare.

I Filmen "Draft day" är det dagen före NFL-draften och Clevelands general manager Sonny Weaver dealar för att få välja spelare först, vilket får oanade konsekvenser. Hela listan över filmer förknippade med amerikansk fotboll på Netflix hittar du här.