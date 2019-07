När systrarna Elin och Frida Eldebrink inledde sin mästerskapskarriär fanns mamma Marianne på läktaren. Då gick de svenska basketdamerna till kvartsfinal i EM 2013.

I dag sex år senare har landslaget nått sin främsta placering. Segern i lördagens match mot Ryssland, 57-52, innebär att Sverige slutar femma på EM, den bästa placeringen någonsin för de svenska basketdamerna.

Och inte nog med det, femteplatsen ger även en efterlängtad plats i OS-kvalet till Tokyo nästa sommar.

– Det blev en del tårar för mig, det är mycket känslor när det blir så här och man har jobbat så länge för att nå målet, säger Elin Eldebrink.

Tillsammans med tvillingsystern Frida har hon varit en tongivande spelare i landslaget sedan 2013. Och målsättningen har hela tiden varit att nå en OS-plats.

– Att vi nu äntligen når ett av de målen vi har haft uppsatt betyder jättemycket. Vi har hela tiden trott på att det var möjligt, och fortsatt tro på det och velat jobba mot det hela tiden, för vi har känt att vi haft det i oss. Det känns helt underbart, säger Elin Eldebrink.

”Varit en dröm sedan man var liten”

Matchen mot Ryssland var jämn in i det sista. Sverige ledde med en poäng i halvtid, och de båda lagen följdes åt även i de två sista perioderna.

– Jag upplevde att vi hade övertaget om matchen, det var så jag kände hela matchen, säger Elin Eldebrink.

Och det blev också de svenska spelarna som gick vinnande ur kampen, efter en stark avslutning kunde Sverige vinna med 57-52.

På läktaren stod pappa Kenth Eldebrink, med ett OS-brons i spjut från 1984.

– Det var extra kul att han var på plats, och extra känsloladdat, säger Elin Eldebrink som drömt om att få delta i OS så länge hon kan minnas.

– Det har varit en dröm sedan man var liten, att man alltid har tittat på OS, och det har alltid varit det största man kan vara med om som idrottsmänniska, så det är så stort. Det är nästan svårt att sätta ord på just nu att vi har möjlighet att nå dit, säger Elin Eldebrink.

Hyllningen till döda mamman

På läktaren saknades dock en trogen supporter. Marianne Eldebrink, som tidigare följt döttrarnas basketkarriär på nära håll, valde förra sommaren att avsluta sitt liv på en dödshjälpsklinik i Schweiz, efter att 15 år tidigare ha diagnosticerats med den obotliga förlamningssjukdomen ALS.

I den avgörande EM-matchen mot Ryssland fanns hon med i de båda landslagsstjärnornas tankar.

På Frida och Elin Eldebrinks skor stod det ”Mamma” med ett tecknat hjärta efter.

– Både jag och Frida har haft en hyllning till mamma på insidan av våra matchlinnen innan. Men nu lade vi till det på skorna inför den här matchen, säger Elin Eldebrink.

– Hon har varit med oss hela tiden.

Hur ser du på era möjligheter att nå OS?

– Möjligheten är stor, om man tittar på det historiskt, då är det få gånger som europeiska lag inte har tagit sig till OS, så man ska gå in med självförtroende i ett kval, men just nu så är jag så stolt att vi har tagit oss dit, så just nu får vi njuta av det här, säger Elin Eldebrink.

LÄS MER: Deras mamma valde att dö på kliniken i Schweiz