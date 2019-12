Stjärnans starka ord – innan hon valde att dö

Marieke Vervoort har tagit både OS- och VM-guld i rullstolsrace.

Hon led av en okänd sjukdom som successivt brutit ner hennes kropp, och som gett henne så svåra smärtor att hon för flera år sedan tog beslutet att avsluta sitt eget liv.

– Jag blir mer och mer deprimerad. Jag har aldrig känt så här som jag gör nu. Jag gråter mycket, jag håller på att tappa synen och lider av spasmer på nätterna. Min kropp skriker: ”det är så mycket smärta, jag är klar med det här nu”, sa hon för två år sedan.

Och i oktober tog Vervoort det definitiva beslutet. Hennes liv var över.

”Marieke Vervoort gick bort i kväll. Våra tankar går till hennes vänner och familj”, meddelade hemstaden Diest i ett uttalande.

New York Times reporter Andrew Keh och fotografen Lynsey Addario följde Vervoort under hennes sista år i livet. Duon var med när paralympicsstjärnan somnade in i hemmet i Belgien, och var även på plats under den fest som föregick hennes död.

Reportaget beskriver att festen inte kantades av någon begravningsstämning. Vervoort ville att tillställningen skulle kännas som ett firande, och bjöd på champagne.

– Det är en väldigt konstig känsla, sa mamman Odette till New York Times.

Marieke Vervoort om familjen

Marieke Vervoort tog beslutet att kunna avsluta sitt liv med eutanasi redan 2008, men hon menade att när möjligheten väl fanns gav det henne inspiration till att leva vidare. Innan hon valde att somna in i oktober hann hon ta fyra medaljer i två olika paralympics.

Men hennes smärtor blev allt svårare, och Vervoort tvingades ta tyngre mediciner för att stå ut. Hennes föräldrar berättar för New York Times att de såg på sin dotter att hon led, men att de fortfarande var kluvna till hennes beslut.

– Vi stöder det inte. Men vi förstår det, sa pappan Jos Vervoort.

– Vi gråter mycket. Det är inte naturligt för sina föräldrar att förlora sin dotter först, menade Marieke Vervoort.

”Jag ber för att dö”

När Marieke Vervoort kom allt närmare insikten att det var dags att utnyttja dödshjälpen uppstod ett nytt problem: Hur väljer man datumet för sin egen död?

– Jag vill dö. Jag ber för att dö. Men att välja en dag är nästan som att redan dö lite grann, sa hon till New York Times reporter.

Samtidigt slog hon fast:

– Den dagen de meddelar datumet kommer jag vara den lyckligaste människan i världen.