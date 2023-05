I flera år spelade rugbystjärnorna Kevin Sinfield, 42, och Rob Burrow, 40, tillsammans i Leeds Rhinos.

I går korsade de mållinjen i stadens maratonlopp tillsammans.

För fyra år sen drabbades Burrow av en motorneuronsjukdom, vilket är benämningen på en grupp neurologiska sjukdomar, där ALS är den vanligaste formen.

Sen dess har han förlorat både tal- och rörelseförmågan.

Här och nu finns inget botemedel, men tillsammans med sin tidigare lagkapten Kevin Sinfield har Burrow under de senaste åren samlat in miljontals kronor till forskningen. Under helgens maratonlopp sprang Sinfield de 4,2 milen med Burrow i en vagn framför sig.

Tiden? Fyra timmar och 22 minuter.

Även Lindsey Burrow, Robs hustru, sprang sitt livs första maratonlopp. Foto: DANNY LAWSON / STELLA PICTURES / PA

Bar sin vän över mållinjen

En beundransvärd prestation i sig, men det var så klart inte det sportsliga som var i fokus den här dagen. Även Burrows fru, Lindsey Burrow, sprang loppet och tillsammans fortsätter de outtröttligt att jobba för att kasta ljus på den dödliga sjukdomen.

När det återstod ett par meter fram till målet lyfte Sinfield upp Burrow i famnen, gav honom en puss på kinden och bar honom över linjen.

Efteråt var han känslosam.

– Jag sprang London (maraton) för tre veckor sen och det var fantastiskt. Men i dag.. det här slår London. Jag vet att det inte är någon tävling, men människorna i Leeds ställde verkligen upp och jag har aldrig sett något liknande, säger Sinfield enligt The Mirror.

Han fortsatte:

– Stödet har varit fantastiskt. Hela dagen är ett firande av vänskap.

Efter målgången möttes både Rob och Lindsey av sina tre barn.

– Jag är väldigt stolt, för ett maraton är en tuff utmaning, säger dotter Macy Burrow till BBC.

– Jag är väldigt stolt över att ha dem som mamma och pappa.

Rob Burrow representerade Leeds Rhinos under hela sin professionella karriär och spelade närmare 500 matcher för klubben under sina 17 säsonger.

Både han och Sinfield spelade flera landskamper för såväl England som Storbritannien.