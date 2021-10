Olyckan skedde tidigt på morgonen den 18 oktober, lokal tid i Nya Zeeland. Sean Wainui, 25, var ute och körde ensam i närheten av staden Tauranga. Av just nu okänd anledning tappade han kontroll över bilen och kraschade in i ett träd. Enligt New Zeeland Herald undersöker polisen nu vad som kan ha hänt. Wainui dog av sina skador och efterlämnar sin fru och två barn.

Wainui var en av de största stjärnorna i rugbymästerskapet Super Rugby, med deltagande lag från Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Argentina och Japan. Det är det största mästerskapet i rugby för klubblag på det södra halvklotet

25-årige Wainui blev nyligen historisk när han som förste spelare i en Super Rugbymatch noterades för fem försök.

Så sörjs Sean Wainui

Nya Zeelands rugbyförbund säger i ett pressmeddelande att det är ”en mörk dag för rugbysporten”.

– Våra tankar är med Seans familj, framför allt frun Paige och barnen Kawariki och Arahia. Vi erbjuder dem vårt fulla stöd i denna mest prövande av tider. Vi vet att Seans bortgång kommer att beröra alla i rugbyvärlden. Vi delar deras sorg och chock, säger Mark Robinsin, ordförande i Nya Zeelands rugbyförbund.

Förutom att spela för Super Rugbylaget Chiefs representerade även Wainui Maori All Blacks, Nya Zeelands rugbylandslag för landets urinvånare, maorierna.

– Sean var en otroligt talangfull individ och var mycket inflytelserik i alla lag han representerade. Han hade allt man kunde önska av en spelare. Han kommer att bli ihågkommen för att ha varit en passionerad, hårt arbetade spelare. Men ännu mer kommer han bli ihågkommen som en make och en far, säger Clayton McMillan, Wainuis tränare i Chiefs, till The Guardian.