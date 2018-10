Det var många som höjde på ögonbrynen när stjärnspäckade Golden State Warriors i somras skrev kontrakt med Jonas Jerebko.

Golden State Warriors har vunnit NBA-titeln de två senaste säsongerna och vimlar av megatjärnor i bland annat Stephen Curry, Kevin Durant och Klay Thompson.

Men det var en svensk som avgjorde fredagsnattens bortamatch mot Utah Jazz – under sensationella former. Warriors låg under med en poäng då Kevin Durant i slutsekunderna fick i väg ett skott.

Jonas Jerebko vann returen och stötte i två poäng i matchens allra sista sekund. Glädjescenerna som följde var enorma och 31-åringen, som ratades av just Utah Jazz, var mannen på allas läppar.

Han noterades för 23 minuters speltid, tio poäng, sex returer och en assist.

– Glöm segern. Glöm matchen. Mitt favoritögonblick var när han skrek i ansiktet på dem (Utah-bänken). Han gjorde en bra insats och att det få avsluta så där då... Det var så klart ett stort ögonblick, sa lagkamraten Draymond Green.

Currys mäktiga hyllning till Jerebko

Efteråt har flera Warriors-stjärnor visat sin uppskattning för Jerebko på sociala medier

”My man Jonas Jerebko”, skrev Kevin Durant på Instagram.

Nu har även Stephen Curry, som har utsetts till NBA:s MVP två gånger, passat på att hylla sin nye lagkamrat Jonas Jerebko.

Och det är stora ord.

– Han kommer att bli enormt viktig för oss. Jag tycker att han är en väldigt mångsidig spelare. Han är fysisk, han kan skjuta, han kan spela försvar. Allting som vi behöver från den positionen, säger Curry enligt GSW:s Twitter.