Historiska fiaskot: ”Var chockerande”

Att sluta på topp är ett städigt återkommande begrepp bland idrottsstjärnor i karriärens slutskede.

Efter att ha tagit sin sjätte Super Bowl-titel med New England Patriots meddelade Tom Brady i våras att han skulle lämna klubben han tillhört i 20 år. Men i stället för att lägga hjälmen på hyllan valde 43-åringen en ny utmaning och skrev på för Tampa Bay Buccaneers.

Inför söndagens möte med konferenskonkurrenten New Orleans Saint hade Bradys Buccaneers ett fint facit med sex vinster på de sju första matcherna. Men väl tog det tvärstop, förlust 38-3. En historisk stor förlust skulle det visa sig.

Tom Brady har aldrig förlorat så stort

Under Bradys 25 år långa karriär, 283 NFL-matcher och 29 collegematcher inräknat, hade stjärnan aldrig aldrig förlorat med 35 poäng. 43-åringens egen insats vill han nog helst glömma också. Bara 40,3 procent av hans passningar hittade rätt under kvällen, den lägsta siffran sedan 2006 och hans tredje lägsta under karriären. Lägg därtill fyra interceptions, något som bara skett nio gånger tidigare.

– Det var chockerande. Vi hade en bra träningsvecka inför matchen och kom in med mycket självförtroende, och sedan det här. Vi måste se oss själva i spegeln efter det här, tränare spelare, allihop, säger huvudtränaren Bruce Arians.

Brady själv hymlade inte med att det var en av hans sämre kvällar i karriären.

– Jag måste verkligen spela bättre. Att ge bort omställningar mot bra lag hjälper inte. Vi spelade inte så bra som vi kan spela. Alla måste göra bättre i från sig, och det börjar med mig. Vi får återgå till jobbet i morgon och försöka göra det bättre nästa vecka, säger Brady.