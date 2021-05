Skilsmässan mellan Wenström och Viaplay – sprickan efter 13 år

Egentligen började allt i Rio. Det var åtminstone då det som pekas ut som anledningen till skilsmässan – från Viaplays håll – började märkas i bredare kretsar, enligt uppgifter till Expressen. Kanalens dåvarande ägare MTG hade köpt rättigheterna att sända både vinter-OS i Sotji och sommar-OS i Rio till en kostnad som uppgavs ligga på minst 250 miljoner kronor. Efter 27 år hos SVT skulle ansvaret för första gången ligga i händerna på en kommersiell kanal med sportjournalisten och programledaren Ola Wenström som den stora stjärnan.

Förvisso var han redan stor i branschen när han lämnade TV4 för MTG 2008, men att fronta OS-sändningarna tog honom till en ny nivå – och publiken röstade fram honom som ”årets programledare” sju år i rad.

– Jag vet inte om man ska kalla det storhetsvansinne. Men kanske hybris är rätt ord, säger en medarbetare, om det som började bubbla internt efter OS-sändningarna.

Under våren 2014 hade också Per Nunstedt, som följde med vid kanalbytet från TV4 och som sedan flera år tillbaka beskrivs ha varit en vän till Ola Wenström, blivit sportchef på kanalen. Den nya rollen gjorde att vännen därmed var den som ansvarade för Ola Wenströms kontrakt, vilket en tidigare medarbetare beskriver som en slags katalysator.

– När han blev sportchef fick Ola också fritt fram, vilket jag inte riktigt tyckte att han hade innan, säger den tidigare medarbetaren.

Programledare Ola Wenström och expertkommentator Lars Lagerbäck under en sändning i OS-studion 2016. Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Den 23 januari väckte Expressens avslöjande om att Nent Group (som nu äger Viaplay) inte förlänger Ola Wenströms kontrakt stor förvåning. Enligt Ola Wenström själv var beslutet bådas: ”Sportchefen, som jag en gång gav jobbet, intog en position som gjorde att alla eventuella vägar framåt tillsammans var omöjliga”, sa han till Aftonbladet dagen efter.

”I början av december blev jag erbjuden förlängt kontrakt. Efter en veckas betänketid lämnade jag ett positivt svar kopplat till ett antal önskemål och förutsättningar för en ev fortsättning. På uppföljande möte i januari blev det snabbt klart för båda parter att ingen av oss önskade ett fortsatt samarbete”, skriver Ola Wenström i ett mejl till Expressen.

Men enligt en rad personer med insyn fanns en tydlig orsak till att han inte fick fortsätta på kanalen: Ola Wenström ansågs ha svårt att samarbeta, framför allt med kvinnor. Något som uppges ha blivit värre under senare år.

Bilden om de påstådda samarbetssvårigheterna bekräftas av en rad kvinnor och män, tidigare och nuvarande medarbetare på kanalen, som Expressen pratat med. Enligt flera har det lett till konsekvenser som att medarbetare känt sig hämmade, inte vågat ta för sig och även slutat i hopp om att kunna göra karriär på en annan kanal.

– Ola var på krigsstigen redan 2005 på TV4 när man satsade på att rekrytera kvinnor på viktiga positioner i huset och jag minns det som att han tyckte att det rådde omvänd diskriminering. Jag trodde verkligen att han hade kommit längre än så. Som han har betett sig stundtals är förkastligt, säger sportjournalisten Suzanne Sjögren, som sedan tre år tillbaka är programledare på Viaplay.

För tre år sedan lämnade Suzanne Sjögren TV4 efter 15 år. Nu är hon på Viaplay. Foto: NORDIC ENTERTAINMENT GROUP

Hon, som samtidigt berömmer Ola Wenström för att vara en fantastisk programledare, är den enda som vill träda fram med namn. Övriga, som också hyllar Ola Wenström för prestationerna i rutan, är rädda för att deras karriärer ska påverkas om de öppet berättar om hur det varit på arbetsplatsen.

Flera berättar däremot nästan exakt samma historia:

– Det journalistiska är bra. Han är väldigt proffsig. Jag vet att han varit, och är, väldigt omtyckt i tv-sofforna. Men min bild av honom ändrades när jag började jobba med honom, säger en kvinna som upplevde det som att han såg henne som en konkurrent snarare än en kollega.



En annan kvinna upplevde sig, till skillnad från de manliga kollegerna, totalt ignorerad utanför sändning och fick till slut en klump i magen varje gång hon skulle jobba. Trots det valde hon att inte lyfta det högre i organisationen, eftersom att hon fått höra att problematiken redan var känd hos sportchefen Per Nunstedt utan att han gjort något åt saken.

Flera personer berättar också att Ola Wenström ska ha sagt vad de beskriver som nedsättande ord gentemot kvinnliga kolleger på den så kallade fyrtråden (den interna kommunikationskanalen under sändning). Vid ett tillfälle ska han ha sagt något i stil med: ”Varför ska vi gå ner till henne, hon tillför väl inget i sändningen”.

2019 fick Ola Wenström kliva ut på Cirkus scen och ta emot det ärofyllda tv-priset ”Kristallen” för årets sportproduktion. Foto: OLLE SPORRONG

Samtidigt är det många medarbetare som är besvikna över att Ola Wenström ska lämna kanalen och som beskriver honom som en bra kollega.

Den tidigare handbollsspelaren Johanna Ahlm, som är expert på Viaplay, har stundtals jobbat mycket med Ola Wenström. Hon säger att hon tycker det är oerhört tråkigt att han ska sluta och hade önskat honom ett bättre avslut än detta.

– Jag har haft det jättebra med Ola och tycker han varit oerhört professionell i all kontakt jag haft med honom. Men det tycker jag också med Nent. Jag har aldrig ens märkt att det varit något problem förrän nu i januari, och det var väl ungefär då det kom ut. Som jag förstod det var Ola väldigt ledsen och besviken.

Johanna Ahlm. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

I ett internt protestbrev som Expressen tagit del av ställer sig även 35 frilansmedarbetare bakom honom. Dessutom skriver de att han inte bara är hjärtat i Nent Group – utan att han är Nent Group.

”Vi i produktionspersonalen vill respektfullt men ack högljutt och tydligt skriva under på att det inte finns någon med mer professionalitet, ödmjukhet och hjärta än Ola Wenström. Ur vår synvinkel är beslutet att låta honom gå en enorm förlust”, går det bland annat att läsa.

Enligt uppgift var det dessutom flera kolleger som ville skriva under det, men inte vågat av rädsla för repressalier. Mats Dalunde, som i egenskap av frilansmedarbetare jobbat tillsammans med Ola Wenström under många år, är en av de som skrivit under.

– Jag trivs jättebra med Ola och tycker han är en trevlig och sympatisk kollega. Vad det är som har hänt har jag ingen aning om, men jag tycker att det är tråkigt att han inte får förlängt.

I övrigt vill ingen av de undertecknare som Expressen lyckats nå ställa upp på en intervju. I stället har de, enligt personen som uppges författat själva brevet, enats om en gemensam kommentar:

”Brevet om Ola talar för sig själv. Det skickades internt, från medarbetare till medarbetare. Och med respekt för att Nent är mångas huvudsakliga inkomstkälla så väljer vi att vidare inte kommentera”, skickar personen i ett sms till Expressen.

Brevet skickades efter beskedet av att Ola Wenströms kontrakt inte skulle förlängas och har undertecknats av 35 frilansmedarbetare som arbetat med honom under åren.

En medarbetare som varit i huset länge säger samtidigt att det är flera personer som valt att sluta just på grund av arbetsmiljön som beskrivs kring Ola Wenström. Något som bekräftas av andra.

– Vi kommer från MTG där kulturen varit att man går en annan väg hellre att säga ifrån. Man sluter tätt och söker sig vidare till ett annat mediebolag i stället. Men under senare år har folk blivit medvetna om situationen ganska snabbt, samtidigt som Ola är i en form av bubbla där han inte ser hur allvarligt det är. Han är varumärket. Punkt.

Samtidigt är det flera som uppger att det beskrivna beteendet från Ola Wenström möjliggjorts av relationen med sportchefen Per Nunstedt.

– Så det Per gör nu är väl att försöka rädda sitt eget skinn. För alla känner till bakgrunden. Så att man skickar Ola nu… ja, med all rätt. Men det är tio till som ska följa med, säger en tidigare medarbetare.

Nent groups sportchef Per Nunstedt. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Ytterligare en tidigare medarbetare säger att Nent Group troligen använder det här tillfället för att ”kasta Ola Wenström under bussen och på så sätt rentvå sig själva”.

– Per och Ola har hållit varandra om ryggen sedan dag ett. Det har varit lite som en vargflock med två alfahanar som nu inte verkar komma överens längre.

Bland annat ska de ha haft en överenskommelse om att Ola Wenström skulle få godkänna all typ av marknadsföring på förhand, en deal som de andra programledarna inte tycks ha haft. Något som – av allt att döma – kommit att drabba kvinnliga medarbetare. I ett internt mejl från augusti 2017, som Expressen tagit del av, uppger Ola Wenström att han inte vill ”tussas ihop” med kvinnliga programledarekolleger.

”När män och kvinnor i programledarroller tussas ihop på pressbilder, stortavlor och liknande som om de vore par tolkas detta ibland av allmänheten på ett sätt som jag absolut inte vill vara med om igen. Det handlar om en personlig integritet som många (med kraften från diverse sociala medier) ofta tolkar på sina alldeles egna sätt. Jag frontar de program som jag leder i rutan på alldeles egen hand (med en rad oumbärliga gäster och experter så klart) och därför är det för mig självklart att föra respektive programs talan, på till exempel en pressträff och även med tillhörande fotografering”, går det bland annat att läsa.

I samma mejl skriver han även att han har tackat nej till ett lukrativt kontrakt med TV4 just på grund av att han inte ville ”tussas ihop” med kvinnor.

”För två år sedan tackade jag – oss emellan – nej till ett oerhört omfattande och attraktivt kontrakt med TV4 för att de inte kunde garantera den här integriteten. I samma veva som jag då förlängde med MTG/Viasat fick jag ett muntligt löfte från Per Nunstedt om att få godkänna all typ av marknadsföring på förhand”, går det att läsa.

Personer som Expressen pratat med tycker att det är märkligt att historierna om Ola Wenström inte kommit ut i offentligheten.

Samtidigt betonar de att det inte handlar om några sexuella trakasserier eller liknande. Flera uppger att det är svårt att sätta fingret på vad som skaver.

– Det är som att han tycker att vi kvinnor kvoterats in på ett jäkla bananskal medan han själv fått kämpa hårt för karriären. Allt samtidigt som han målat upp det som att han är jordens främsta feminist eftersom han har två döttrar och en fru, säger en tidigare medarbetare.

En annan tycker däremot inte att man ska överskatta hur mycket av problemet som handlar om relationen till kvinnor.

– Jag vet visserligen att han har svårt för kvinnor, men på ett sätt tycker jag att han har svårt för alla möjliga utom sig själv. Även män. Framförallt människor som han anser dåliga, svaga eller sämre, säger en tidigare medarbetare.

Ola Wenström väljer att inte ställa upp på en intervju med Expressen. I stället svarar han på påståendena om honom på mejl:

– Min ledstjärna i livet och även i yrket är att absolut inte göra någon som helst skillnad på män och kvinnor, olika hudfärg och ursprung, sexuell läggning eller religiös tillhörighet. Just detta, att behandla alla lika och schyst, har jag stått upp för under mina 13 år inom det här företaget. Allt mitt fokus har varit att göra jobbet i offentligheten så bra som möjligt och samtidigt värnat om min familj, fru och två vuxna döttrar, skriver Ola Wenström.

Trots att situationen varit känd hos ledningen under flera år förlängdes och omförhandlades Ola Wenströms kontrakt av sportchefen Per Nunstedt så sent som i augusti 2018. Och det är alltså det kontraktet som sportchefen – till Ola Wenströms stora förvåning – inte valde att förlänga i år. På Twitter har han själv berättat att han så sent som i december fick höra från Per Nunstedt att de ville förlänga hans kontrakt.

Daniel Berglund, tidigare på Expressen, kom till MTG Sport 2016 som digitalchef och blev sedan redaktionschef. Enligt uppgifter ska han efter en mängd medarbetarsamtal ha bedömt att situationen inte längre var hållbar.

– Det blev droppen. Innan var det ingen som såg någon slags kvinnokoppling i det, utan bara individer som hade svårt att jobba med honom, säger en tidigare medarbetare.

I ett mejl som Ola Wenström, enligt uppgifter, själv skickat till Nent Groups högste sportchef Kim Mikkelsen riktas samtidigt hård kritik mot just mot Daniel Berglund och hans ledarskap. Han skriver också att just är redaktionschefen Daniel Berglund som ligger bakom sportledningens felaktiga bild av honom.

Till Expressen säger Daniel Berglund att han varit delaktig i beslutet att inte förlänga Ola Wenströms kontrakt, eftersom han sitter med i sportens ledningsgrupp.

I mejlet från Ola Wenström, som han kallar för ”mail of truth”, blir det enligt uppgifter också tydligt att den tidigare vänskapen mellan Wenström och Per Nunstedt är ett avslutat kapitel. Bland annat kritiserar han även Per Nunstedts ledarstil och dennes attityd just mot kvinnliga medarbetare.

Under Viaplays senaste ”laguppställning” för fotbollen – där Ola Wenström framför allt är verksam – var endast fyra av 23 medarbetare kvinnor. Just bristen på kvinnor i studion är något som tv-profilen Fredrik Wikingsson nyligen reagerade på: ”Det är tur att Viaplays fotbollsstudios alltid varit en feministiskt inkluderande jämlikhetsbastion!”, skrev han ironiskt och delade en bild med endast män i studion.

I ett inlägg på Twitter den 5 maj, i samband med den kritikstorm som följde efter att Expressen avslöjat uppgifter om misstänkta sexuella övergrepp i bolagets reality-program ”Paradise hotel”, luftar Ola Wenström för första gången denna typ av kritik mot bolaget även offentligt:

”Jodå. Också sändande tv-bolag vet. De har bara valt att titta bort. Att låtsas stå för fina värderingar utåt men ändå strunta i vidriga incidenter internt... jag har sett, påtalat – och tillrättavisats. Inte bara Paradise hotel är del av en sunkig struktur”, skriver han till sina över 90 000 följare.

I en video som lades upp på fredagen, dagen innan Ola Wenströms sista sändning för Viaplay, postades ännu mer skarp kritik mot bolaget. Denna gång om mobbning, personalpåhopp och en utbredd tystnadskultur som han menar förekommit på bolaget och som det ska ha larmats om.

– De flesta slutade, men cheferna blev kvar. Vissa befordrades och tystnadskulturen så gott som total. Att någon påtalade fortsatta problem blev ett problem. Men när sant inte är sunt, ja då får det vara. I alla fall för mig, säger Ola Wenström i videon.

Nent Groups högste sportchef Kim Mikkelsen vill inte gå in på anledningen att Ola Wenström inte fick sitt kontrakt förlängt, men uppger att det fanns många anledningar till att inte förnya avtalet. Hans agerande framför kameran var däremot inte ett av dem.

Kim Mikkelsen bekräftar samtidigt att han fått ett mejl från Ola Wenström där konkreta anklagelser riktas mot en rad chefer på bolaget.

”Efter att ha fått det genomförde jag en grundlig undersökning som inkluderade intervjuer med både chefer och anställda. Min undersökning visade att anklagelserna var en blandning av hörsägen och direkta felaktigheter. Det informerade jag också Ola om efteråt”, skriver Kim Mikkelsen – som inte vill ställa upp på en telefonintervju – i ett mejl.

Den svenska sportchefen Per Nunstedt, som liksom Kim Mikkelsen hänvisar till att det är ett personalärende och att han därmed endast kan svara på frågor via mejl, uppger att han inte heller vill gå in på anledningarna till att Ola Wenströms kontrakt inte förnyats.

Enligt uppgifter till oss handlar det bland annat om samarbetssvårigheter, framför allt med kvinnor. Är det en bild du delar?

– Vi kan, som du säkert förstår, inte gå in på detaljer kring varför vi inte har förnyat avtalet.

Enligt våra uppgifter går det här ganska långt tillbaka i tiden, men framför allt ska det ha varit känt hos ledningen innan det kontrakt som nu går ut skrevs. Varför förlängdes kontraktet 2018 om detta redan var känt?

– Om vi hade känt till omfattningen tidigare så hade vi troligen agerat men det är alltid lätt att vara efterklok.

Per Nunstedt medger också att han och Ola Wenström hade en överenskommelse om en möjlighet att förhandsgranska marknadsföringen av programmen som han medverkar i, men hävdar att det slutgiltiga beskedet alltid legat hos kanalen.

– Vid några tillfällen så har vi anpassat marknadsföringen efter diskussioner med Ola. Så här i efterhand är det något vi förmodligen inte borde ha gjort, säger Per Nunstedt.

Flera personer säger att Olas påstådda beteende möjliggjorts av ditt ledarskap och syftar då till en slags ”kultur” som satts på arbetsplatsen. Denna uppges särskilt ha drabbat kvinnor. Hur ser du på de påståendena och vad har du för ansvar i det som skett?

– I dag är det inte en bild jag känner igen mig i, men ifall du har fått de svaren, så ber jag uppriktigt om ursäkt till berörda personer.

– Under de senaste åren har jag tillsammans med mina medarbetare arbetat aktivt för att förbättra och skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt. Nent har legat i framkant när det handlar om utbildningar och initiativ för att främja bästa tänkbara arbetskultur, vilket jag själv har uppskattat och lärt mig mycket av.