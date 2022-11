32 pallplatser, både Elvira Öberg och Sebastian Samuelsson slutade topp tre i den totala världscupen och fyra OS-medaljer.

Det blev succéfacit för det svenska skidskyttelandslaget ifjol.

Nu har jakten på nya framgångar börjat.

Den 29 november inleds årets säsong med tävlingar i finska Kontiolahti.

Och nu har första truppen presenterats.

– Vi har ett väldigt starkt lag och sett att nivån är väldigt hög. Det är roligt med lite nya namn. Jag ser verkligen framemot världscupen nu, säger landslagstränaren Johannes Lukas.

Sex damer och sex herrar får chansen, där utropstecknet är att rutinerade Mona Brorsson petas efter sjukdom och får köra IBU-cupen, samtidigt som både Stina Nilsson och Johanna Skottheim får chansen.

– För Monas del är det viktigt att hitta tillbaka till ett ordentligt träningsblock. Så det är egentligen det mest naturliga steget och se så hon kan tävla igen, säger Lukas som också menar att Linn Persson är återställd efter sin skada.

– Hon har bra träningsdagar och kommit i gång väldigt bra. Så vi kommer köra ett tufft pass nu i helgen där vi kommer se hur det ser ut i jämförelse med de andra. Jag räknar med henne till 100%.

”Behöver få självförtroende”

På herrsidan däremot är det Malte Stefansson som får stå åt sidan till förmån för Emil Nykvist.

– Malte hade lite problem med skyttet under tävlingarna Idre. Sedan har Emil gjort det bra, bättre egentligen och därför ska han få chansen. Men det är även bra för Malte att få tillbaka lite självförtroende och det är mycket enklare på IBU-cupen. Det är mycket mindre press där. Det är enklare att få in en positiv upplevelse och det är det han behöver just nu.

Vid Sverigepremiären i Idre förra helgen fick Lukas många bra svar inför starten av världscupen.

– Vi har verkligen sett att vi fysiskt såg väldigt bra ut. Gällande skyttet såg vi en stor revanschlusta från lördagen till söndagen. Men också att det krävs toppresultat om vi vill vara med på allvar, det räcker inte bara med bra resultat. Vårat mål är att vara på toppen och då behöver vi skärpa till oss lite in mot säsongen, sätta alla skott och åka några sekunder snabbare.

Hela truppen Damer: Elvira Öberg, Piteå Skidskytteklubb Hanna Öberg, Piteå Skidskytteklubb Linn Persson, SK Bore Johanna Skottheim, Lima SKG Anna Magnusson, Piteå Skidskytteklubb Stina Nilsson, Lima SKG Herrar: Martin Ponsiluoma, Tullus SG Sebastian Samuelsson, I 21 IF Jesper Nelin, Piteå Skidskytteklubb Peppe Femling, Piteå Skidskytteklubb Oskar Brandt, I 2 IF Emil Nykvist, SK Bore Visa mer

