Svenska svaret efter den norska giftpilen

Norge vann den första stafetten under förra årets skidskyttesäsong. Helgen efter svarade Sverige med att plocka hem förstaplatsen i Hochfilzen.

När säsongens första stafett ska avgöras på stadion i Östersund menar de norska herrarna att de är favoriter.

– Vi älskar att slå Sverige på deras hemmaplan. Det hade varit det bästa som kunde ske. Jag skulle säga att vi är favoriter, säger Vetle Sjåstad Christiansen.

Under VM-stafetten i februari så vann de norska herrarna efter draget att sätta just Sjåstad Christiansen på sista sträckan mot suveräna Sebastian Samuelsson. Ett på papperet udda val av konkurrenterna då Johannes Thingnes Bö varit slutman för Norge under samtliga stafetter inför mästerskapet.

Och den svenska landslagstränaren Johannes Lukas tror att de norska herrarna har stor respekt för Samuelsson även i lördagens stafett.

– Sebastian är en maskin, han är i extremt bra form just nu, säger han.

”Tror ingen vill möta mig”

Med två raka sprintsegrar leder Sebastian Samuelsson den totala världscupen och kommer precis som under tidigare stafetter vara Sveriges slutman.

– Vi har ett väldigt bra lag även om norrmännen har en väldigt bra bredd. Men just nu har vi världens bästa skidskytte i laget, hade jag varit aktiv hade jag inte velat möta Sebastian Samuelsson just nu på sista varvet, säger Lukas.

Huvudpersonen själv håller med:

– Jag tror inte det finns någon i det norska laget som vill möta mig på sista sträckan faktiskt, säger Sebastian Samuelsson.

Svensken menar att Norge är knappa favoriter men att Sverige flåsar dem i nacken.

– Jag tror att de känner att om vi är med där så har vi alla chanser att slå dem.

Martin Ponsiluoma, som kommer kör tredjesträckan för Sverige är enig med Samuelsson.

– Norge har ett grymt starkt lag och de har alltid många topp tio, och det är sällan de gör bort sig. Men jag tror att de blir svåra att slå men vi ska ge dem en rejäl match.

Herrarnas stafett startar 15.10 under lördagen.

