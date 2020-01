Det svenska damlaget har stått på pallen vid två av fyra världscupstafetter den här säsongen.

Och när tävlingarna i Ruhpolding rundades av med jakstart visade de blågula stjärnorna att de är i fin form inför VM i Antholtz, som börjar den 22 februari.

Hanna Öberg kom trea, sensationen Johanna Skottheim slutade fyra och Linn Persson femma.

– Jag är så glad för vår insats i dag. Svenskt damskidskytte har aldrig varit bättre. Vi har aldrig varit bättre än nu, sa Öberg då.

Och framgångarna ger inte bara självförtroende inför det kommande världsmästerskapet, de generar också stora summor pengar. Hanna Öberg, som har tagit sex pallplatser under vintern (tre individuella och tre i olika stafetter), återfinns på femte plats över de som har kört in mest under säsongen.

Svenskan fäster ingen större vikt för tillfället vid summorna.

– Jag har ganska bra koll på hur mycket jag tjänar. Men jag funderar inte så mycket just nu på vad jag ska göra med pengarna, säger Hanna Öberg.

Skidskyttarnas prispengar hittills 1. Tiril Eckhoff (Norge), 1 544 000 kronor 2. Dorothea Wierer (Italien), 1 032 000 kronor 3. Ingrid Landmark Tandrevold (Norge), 818 000 kronor 4. Marte Olsbu Röiseland (Norge), 812 000 kronor 5. Hanna Öberg (Sverige), 694 000 kronor 6. Denise Hermann (Tyskland), 568 000 kronor 7. Justine Braisaz (Frankrike), 558 000 kronor 8. Paulina Fialkova (Slovakien), 451 000 kronor 9. Julia Simon (Frankrike), 450 000 kronor 10. Linn Persson (Sverige), 415 000 kronor Visa mer Visa mindre

Svensk succé - men krossad av Norge

Enligt Twitter-kontot Biathlon facts&stats har den svenska 24-åringen dragit in 65 750 euro, motsvarande knappt 700 000 kronor, hittills.

Linn Persson letar sig även hon precis in på topp tio-listan med en prissumma på drygt 400 000 kronor.

Stora framgångar för de svenska skidskyttarna, så klart, men jämfört med Norge ligger man fortfarande i lä. Och det rejält.

Listan toppas föga förvånande av jättestjärnan Tiril Eckhoff, 29, som har vunnit sex av elva individuella lopp och samtliga fyra stafetter under säsongen.

Hittills har hon kammat hem drygt 1,5 miljoner kronor. Det är 500 000 kronor mer än tvåan, italienskan Dorothea Wierer, och 700 000 mer än landslagskompisen Ingrid Landmark Tandrevold som är trea med sina 800 000 kronor.

