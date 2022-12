Det svenska stafettlaget slutade etta i Kontiolahti efter att ha krossat allt motstånd, damerna fortsatte att leverera under söndagen då en ny stafett avgjordes.

Linn Persson inledde med en supersträcka och lämnade över i ledning till Linn Persson. Anna Magnusson tappade något, men Hanna Öberg förde upp det svenska laget i ledning till Elvira som stod för den avslutade sträckan.

Storasyster Öberg var dock inte nöjd med skyttet efter fem extraskott.

– Skyttet blev inte som jag hade tänkt mig. Jag får ta att utvärdera det och utveckla det framåt. Jag hade ingen bra inskjutning, men det ska ju inte påverka, sa Hanna Öberg till SVT.

Sverige slutade tvåa efter dramatisk sista sträcka

Den sista sträckan skulle bli dramatisk.

Elvira Öberg var ensam tillsammans med Frankrikes Julia Simon till det sista skyttet. Svenskan bommade ett skott och och var 16 sekunder efter ledande Simon inför spurtvarvet.

Öberg inledde jakten och knappade in på ledaren och det var dramatik hela vägen in, men det räckte in. Simon vann och var till slut tio sekunder före Sverige som slutade tvåa i under säsongens andra damstafett.

– Jag vet att Simon är en av de bästa men jag vet också att jag är det. Men det är imponerade det hon gör. Hon skjuter en snabb nolla i sista. Det blev lite för långt upp. Jag gjorde ett gott försök, men jag fick ge mig. Det är ändå en stabil inats, säger Elvira Öberg i SVT.

Italien slutade trea. Norge hamnade först på femte plats.

Andra platsen innebar den sjunde pallplatsen för Sverige den här säsongen. Säsongsinledning inger hopp, enligt SVT-experten Helena Ekholm.

– Det känns som det finns mer att ta av. Förhoppningsvis blir det ett riktigt roligt VM i vår.