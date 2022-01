Ilskan efter kaoset: ”Är amatörteater”

Stående skyttet på förstasträckan i herrarnas stafett bjöd på stor förvirring.

Sveriges Peppe Femling började skjuta, utan att några av hans skott registrerades i tv-grafiken. Efter ett par skott började Peppe Femlings skott registreras och Sverige fick en straffrunda.

Efter en stunds förvirring förklarade Sveriges skyttetränare Jean-Marc Chabloz att Femling skjutit två eller tre skott på Norges tavla. Det gjorde i sin tur att Norge fick två straffrundor och hamnade långt efter täten.

– Men han märker det och kommer över till rätt bana och träffar fyra stycken. Sedan får han en straffrunda, säger Chabloz till SVT.

– Han siktar på fel bana. Det händer otroligt sällan. Jag har gjort det själv också, fortsätter Chabloz.

Norge växlade sista av alla lag efter den kaotiska sträckan.

– Där var loppet över för Norges del. På grund av en amatörteater, säger kommentatorn i norska NRK.

Totalt kaos i skidskyttet

Efter sin sträcka var Peppe Femling besviken.

– Jag fattar ingenting. Vi kommer in på ett långt led och det blev kaos. På något sätt kopplade jag att det blev bana 18 och inte 17. Första skottet kändes som en kantträff men bom, men sedan gick den ner sent. Så jag trodde det var en kant in, säger Peppe Femling.

– Det är tråkigt. Det känns som att jag har bra ben och ville vara med och kriga om det, fortsätter Femling.

Norrmannen Aleksander Fjeld Andersen var åkaren som drabbades av Peppe Femlings misstag. Stafetten var Fjeld Andersens första i världscupen och han fick uppleva rejäl dramatik direkt.

– När jag börjar skjuta träffar han första, och jag andra. Sedan försöker jag säga till men Peppe fortsätter att skjuta, säger Fjeld Andersen till SVT.

– Det är väldigt frustrerande när man står och blir kall på vallen, sen åka två rundor och gå ut själv på sista varvet. Det förstör loppet för oss, fortsätter han.

Sverige slutade åtta, precis efter Norge som fick ett tidsavdrag på två minuter efter incidenten på skjutvallen.

TV: Peppe Femling om stafetten