Beskedet: Nilsson petas i premiären

Under onsdagen inleds skidskytte-EM i Duszniki Zdroj i Polen. Stina Nilsson är uttagen i laget – men kommer inte får köra distansen som inleder mästerskapet.

– Vi har sex startplatser i dag och sju stycken på sprinten, så Stina laddar upp för sprinten, skriver landslagets sportchef Anna-Maria Uusitalo i ett sms till SVT.

De som i stället kommer att köra för Sverige är Elisabeth Högberg, Anna Magnusson, Ingela Andersson, Annie Lind, Ella Halvarsson och Emma Nilsson.

”Extremt lärorika”

Stina Nilsson har kört fyra tävlingar i IBU-cupen, nivån under världscupen, under januari. Hennes bästa resultat är en 22:a-plats som kom under en sprinttävling i Arber.

– Veckorna i Arber har verkligen varit extremt lärorika och jag har försökt att suga åt mig så mycket erfarenheter som det bara går. Jag lär känna den här sporten mer för varje race som jag får, och ser fram emot att få fortsätta utvecklas framöver, säger Stina Nilsson i ett pressmeddelande.

Ferry: ”Ett problem”

Flera experter, däribland den före detta skidskytten Björn Ferry, har tidigare pekat på vikten av Stina Nilsson får tävla.

– Det absolut viktigaste är att Stina får komma i gång och tävla mycket. Ju fler tävlingar desto bättre, får hon inte tävla är det ett problem. Tävlingserfarenhet är viktigt för hennes utveckling, har Ferry tidigare sagt till SportExpressen.

EM-sprinten avgörs på fredag.