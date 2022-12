Hittills den här säsongen har det blivit en 33:e plats som bäst för Stina Nilsson.

Skyttet har förbättrats ordentligt och efter två världscuphelger har hon gått från 74 procent i fjol till 81 i träffprocent.

Men åkmässigt har det inte riktigt gått som förväntat.

Under flera tävlingar har den tidigare längdskidåkaren varit minuter efter den bästa och när den tidigare längdskidåkaren Anamarija Lampic gjorde debut i världscupen förra helgen knockade hon alla och var snabbast i spåret i sprinten. Stina Nilsson var 1,22 efter.

Det har förbryllat experterna.

– Stina Nilsson åker obeskrivligt sakta, hon borde vara uppe och nosa på bästa åktid, säger Ole Einar Björndalen till tv2.

Och Mathias Fredriksson, längdexpert i SVT, ställde sig för två veckor sedan frågan om Stina Nilsson kanske struntade i det om blev bom på vallen.

Vill ha ”wow-känslan”

Analysen Stina Nilsson själv gjort efter de två tävlingshelgerna är inte helt olik, hon menar att resultaten på vallen kan påverka hur mycket hon faktiskt vågar trycka på i spåret.

– Jag vet att det är en avvägning och jag behöver verkligen bli bättre på att inte bli för påverkad. Om jag börjar med två bommar så blir jag lätt väldigt passiv. Det är en utvecklingsfråga för mig, men jag får hoppas att jag lagt det bakom mig inför den här helgen.

Kroppens känns bättre menar Nilsson och nu hoppas hon de ska vända.

– Jag känner själv att jag inte riktigt fått ut den där fullträffen i spåret. Jag kanske har saknat det där lilla överskottet för att det verkligen ska kännas ”wow”.

Har du gjort något extra för att få det?

– Det ger mig väldigt mycket att få vara här några dagar innan, köra lite ”hobbyskytte” då man pangar på massor med skott och gör sig bekant med banorna. Men också det att vi har det väldigt bra med gruppen här, vi spelar spel och bara trivs tillsammans.

”Kommer tackla den utmaningen då”

Hittills har det varit samma trupp under samtliga tre världscuphelger. Vilket har betytt att OS-guldmedaljören Mona Brorsson exempelvis har fått köra IBU-cupen. Lägg där till att talangen Tilda Johansson varit på pallen under vintern plus att hon åkt väldigt fort.

Stina Nilsson är medveten om den skarpa konkurrensen i laget.

Hur viktig är den här helgen för att behålla din plats?

– Vi är ett jättetajt gäng från början och jag har full förståelse för att det kommer ske uttagningar efter de här tävlingarna och efter jul. Men för mig så är det viktigast att få med en bra känsla, och är det så att de säger att IBU-cupen är bäst för mig, då kommer jag tackla den utmaningen jättebra ändå.

Kaoset för Stina Nilsson i premiären: ”Aldrig hänt tidigare”