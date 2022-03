Sebastian Samuelsson säkrar pallplats

Sebastian Samuelsson tampas fortsatt i toppen av skidskyttevärldscupen.

Den kampen gick under fredagen in i den sista tävlingshelgen i Holmenkollen. Detta när det var dags för sprinten under fredagen.

Väl där sköt Samuelsson fullt i det liggande, första skyttet. Därmed gick han då ut i ledning före Johannes Kühn och Vetle Sjåstad Christiansen. Men kördes sedan om av Sturla Holm Lägereid i samband med samma skytte.

Samtidigt sköt Emilien Jacquelin bort sig med ett par bom i första skyttet. Dessutom sköt Martin Ponsiluoma fullt i sitt första skytte och hade en av loppets snabbaste åktider.

Därefter sköt Samuelsson fullt även i det andra skyttet och hade chans på segern. Men Sturla Holm Lägereid åkte till sig en stor ledning efter ett snabbt, andra skytte.

”Har inte känts bra alls”

Till sist slutade det med att Samuelsson åkte in som ledare, men blev av med densamma när Lägereid gick i mål. Därefter åkte även Quentin Fillon Maillet in före Samuelsson som blev trea.

– Det har inte känts bra alls innan, säger Samuelsson och fortsätter:

– Jag har känt mig seg i kropp, det är sent på säsongen. Jag är glad att skjuta noll, jag började sprintsäsongen med noll och har det även i dag.

Samtidigt har Samuelsson fortsatt ett bra utgångsläge att säkra en pallplats i den totala världscupen. I det fallet betydde dagens placering mycket i kampen med norrmännen.

– Jag är jättenöjd så klart. Jag plockar många poäng i totalen. Vi ser hur bra Vetle och Strula gör det i dag och det var en viktig tävling.

Tätt i världscuptoppen

Samuelsson fortsätter:

– Det är klart att det var en bra tävling för mig. Jag drygar ut lite till Vetle också. Strula tar in lite på försprånget men jag gör ett bra lopp och har lite poäng i handen också. Gör jag ett bra lopp får de svårt att ta sig förbi. För Sturla räcker det inte att vinna om jag gör bra. Det är bra för min del.

För nu är det definitivt kampen mot fransmannen Emilien Jacquelin och norrmännen som blir något att bita i till helgen. Allt för att knipa andraplatsen bakom Qeuntin Fillon Maillet.

– Det gäller att göra ett bra lopp och gör jobbet på skjutvallen och skjuter bra. Jag har alla chanser att göra ett bra lopp. Strula gör det bra, han kommer bli tuff. Förvånansvärt ändå att det spruckit upp så. För min del är det bra. För min del är det bra att ha lite luft bakåt, säger Samuelsson.

