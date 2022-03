För två veckor sedan gick ryska trupper in i Ukraina och sedan dess har kriget pågått.

Ryssland och Belarus har efter det uteslutits från en mängd idrottstävlingar, däribland världscupen i skidskytte som just nu pågår i estländska Otepää.

– Det är klart man tänker på det, och man följer med nyheterna för att hålla sig uppdaterad. Vi nära ryska gränsen nu dessutom, säger Elvira Öberg och fortsätter:

– Vi pratar en del om kriget i vårt lag. Jag tycker på ett sätt att det är ganska hårt mot de individuella idrottarna som inte får tävla, det blir tufft eftersom vissa har gått ut och sagt att de är emot det här. Samtidigt måste man göra någonting och i slutändan tycker jag att IBU tagit ett bra beslut. Vi får göra det vi kan och visa vårt stöd till Ukraina. För det är hemskt det som händer.

Även Stina Nilsson säger att hon är djupt berörd av kriget i Ukraina.

– Jag tycker att det är fruktansvärt och det påverkar oss alla. Jag följer det dagligen och hoppas verkligen att det snart är över.

– Det jag känner att jag personligen kan göra är att visa mitt stöd, om det är att sätta en flagga på mitt vapen så gör jag jättegärna det. Även om jag förstår att det inte gör någon jättestor skillnad, säger Nilsson.

”Svårt att ta in det”

När herrarnas sprint avgjordes i Otepää under torsdagen fanns inte någon av de ukrainska åkarna som vanligtvis tävlar i världscupen på plats.

En av dem, Dmytro Pidruchnyi, krigar just nu för sitt hemland. Något som VM-guldmedaljören från Östersund meddelat på sitt Instagramkonto.

Sebastian Samuelsson, som har tävlat mot Pidruchnyi vid en mängd tillfällen, är skakad av situationen.

– Det är svårt att ta in det. Det är hemskt, samtidigt är det väldigt svårt att sätta sig in i hur det är att leva under ett krig. Jag hoppas att jag aldrig kommer behöva uppleva det i min direkta närhet, säger Samuelsson som menar att skidskyttet i sig inte har samma betydelse som vanligt.

”Viktigt att ta ansvar”

– Det är klart att idrotten inte känns lika viktig när man ser vad som händer i Ukraina. Det är en fruktansvärd händelseutveckling där.

Han menar dock att idrotten har en viktig roll.

– Det är viktigt att vi tar vårt ansvar, och jag tycker att idrotten har varit duktiga den här gången att visa ett tydligt ställningstagande. Vi sluter upp och gör vad vi kan för att stötta Ukraina.