Sebastian Samuelsson ifrågasätter Putins ord om tävlingsförbudet mot ryssar

För snart en månad sedan påbörjades Rysslands invasion av Ukraina.

Sedan dess har många länder uttryckligen sagt att de vägrar möta Ryssland i sportsliga sammanhang. Internationella olympiska kommittén, IOK, har även kommit med rekommendationer om att inte låta ryssar och belarusier tävla, något som många internationella förbund har följt efter.

Den ryske presidenten Vladimir Putin har länge inte uttalat sig gällande att ryska utövare stoppats från tävlingar och mästerskap.

Fram till nu.

– Till och med de olympiska principerna trampas på, sa Putin enligt statligt ägda Russia Today i samband med ett möte om socioekonomiskt stöd till ryska regioner.

– De tvekade inte en sekund när det kom till de paralympiska utövarna. Det är sport utanför politik, fortsatte han.

”Tycker det låter lite som ett skämt”

Även det internationella skidskytteförbundet IBU valde att följa rekommendationerna och tillät därför inte ryska eller belarusiska åkare att delta vid de tre avslutande tävlingshelgerna.

Nu väljer de att gå än längre och kastar ut det ryska och belarusiska skidskytteförbundet från gemenskapen. I ett pressmeddelande skriver man att länderna misslyckats med att upprätthålla sina humanitära åtaganden i linje med IBU:s stadgar.

När svenska skidskyttestjärnan Sebastian Samuelsson, som genom åren tagit ställning i flera stora frågor, får höra om Vladimir Putins ord blir han förvånad.

– Jag har inte hört det uttalandet innan, men jag tycker att det låter lite som ett skämt jag vet inte riktigt vart krig kommer in i de olympiska värderingarna heller. Det var bara massa struntprat.

– Kriget är fruktansvärt, jag kan tänka mig att de ryska och belarusiska idrottarna tycker att det är väldigt jobbigt. Det är en enormt trist situation för många, men allra jobbigaste är det för det ukrainska folket och det är dem vi måste sluta upp bakom och stötta så gott vi kan, säger han.

Med tanke på att Ryssland portats från idrotten väljer landet nu i stället att genomföra egna tävlingar. Mellan den 18-21 mars kommer tävlingar av olika slag genomföras, och enligt RT kommer Tadzjikistan, Belarus, Armenien och Kazakstan att bjudas in för att delta i ”We are together. Sport”, som evenemanget kallas.