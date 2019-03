I tisdags slog Hanna Öberg till med Sveriges första medalj under skidskytte-VM i Östersund. Och intresset för de svenska skidskyttarna, som ju gjorde succé under OS i Pyeongchang förra vintern, är skyhögt.

Enligt färska siffror från MMS, som ansvarar för mätningen av tittarsiffror i Sverige, var det drygt en miljon svenskar som såg Öbergs guldlopp i SVT.

SportExpressen har tidigare under vintern skrivit att skidskyttet passerat längdskidåkningen när det kommer till tv-siffror under flera helger och under SM-veckan i Sundsvall, som sändes i SVT:s kanaler, visade sig intresset för exempelvis tiodans och styrkelyft också vara väldigt högt.

Enligt MMS siffror var det under en torsdag i mars 518 000 tittare på tiodansen och 428 000 tittare under avgörandet i styrkelyft. När Malmö FF i slutet av februari spelade sextondelsfinal i Europa League, borta mot den engelska jätten Chelsea, var det 385 000 svenskar som såg Kanal 9:s sändning.

Tv-profilen: ”Tittarsiffrorna är en stor bluff”

Tillförlitligheten när det kommer till tittarsiffrorna har diskuterats i åratal. Redan 2007 skrev tv-profilen Claes Runheim en krönika i Metro med rubriken ”Tittarsiffror är bara fejk”.

Runheim argumenterade i sin krönika för att det inte går att mäta hur många som ser exempelvis en fotbollsmatch, då den typen av idrott ofta lockar stora mängder människor till en och samma tv, antingen hemma eller på lokal.

”Därför blir tittarsiffrorna en stor bluff. Märkligast av allt är ändå MMS hemlighetsmakeri. Det är många som försökt komma nära rent journalistiskt, men inte lyckats. Vid mitt eget försök till kontakt fick jag fler frågor själv än vad jag vill ställa. Kändes som gamla tidens DDR”, skrev han 2007.

Så hur kommer man fram till tittarsiffrorna?

SportExpressen har pratat med Danielle Aldén på MMS. Hon berättar att 3 000 hushåll i Sverige är utrustade med en så kallad ”people meter”, som registrerar allt som händer på skärmen, men också ljudet, som spelar en viktig roll.

Så tas tittarsiffrorna ut

Hushållen är slumpmässigt utvalda och är representativa för den svenska befolkningen när det kommer till utbildning, ålder, familjesituation och uppskattad tv-konsumtion.

Därefter tas en tittarsiffra, baserat på hela den svenska befolkningen, ut.

– Stänger man av ljudet på tv:n, men ljudet är fortsatt aktivt i digitalboxen, så registreras det ändå. Det är en ljudmatchning helt enkelt. Varje panelist har en fjärrkontroll som de loggar in och ut med och mätaren känner av om tv:n är på eller av, säger Aldén.

Siffrorna innefattar även streamingtjänster. Men då måste programmet också visas i en linjär tv-kanal med samma ljud, antingen samtidigt eller inom de senaste åtta dagarna.

Hur tas de 3 000 hushållen ut?

– Det är ett slumpmässigt urval från en telefonundersökning som genomförs två gånger per år. Man kan inte anmäla sig till panelen utan rekryteringen måste vara slumpmässig, säger Aldén.

Hur länge är man med i panelen?

– Folk är med olika länge. Vi tvingar ingen att vara med, man måste kunna hoppa av. Panelen ska vara representativ för befolkningen, om någon kategori är överrepresenterad, då kan vi byta ut vissa också.

Får de i panelen berätta att de har en people meter?

– Man kan inte gå ut med att man är med i panelen i medier eller på bloggar och så vidare. Det är inte hysch-hysch på något sätt, men vi vill inte utsätta dem för påtryckningar. Men det är klart, om någon har gäster hemma som frågar: ”vad är det där för box?” så är det inte hemligt på något sätt.

Mathias Fredriksson: ”Borde inte vara så höga siffror”

SVT:s populäre skidexpert Mathias Fredriksson tycker att det är jättekul att så många är intresserade av tv-kanalens sportsändningar.

Samtidigt:

– I bland undrar man vad svenska folket håller på med. Det borde inte vara så höga tittarsiffror, de borde ju vara ute nån gång. Men det är jättekul och det säger ju verkligen att vinteridrott ligger svensken varmt om hjärtat, säger han.

Hur viktiga är tittarsiffrorna för att du ska vara motiverad i din yrkesroll?

– Jag har aldrig tänkt på dem, faktiskt. Jag har mest tyckt att det har varit kul att följa skidorna. Eftersom det var en så stor del av mitt liv förut så har man kunnat hålla fast i sporten lite på det här sättet. Man har inte klippt det helt. Sen om det är 500 000 eller en miljon tittar, det är samma jobb ändå. Även om det är roligare om en miljon tittar.

Tittarsiffrorna från MMS är oerhört viktiga för tv-bolagen och enligt Danielle Aldén är metoden väldigt tillförlitlig.

– Den här metoden är den mest tillförlitliga som finns. Sedan utförs kvalitetskontroller varje dag för att säkra trovärdigheten. Vi ringer upp panelisterna och frågar vad de har tittat på.

Aldén avslutar:

– Jag vågar påstå att det är väldigt viktigt för tv-bolagen att allt stämmer. Det ligger till grund för reklamintäkterna, så det är extremt viktigt för annonsörer, mediebyråer och tv-kanaler.

”Det finns en hel del myter”

Patric Hamsch, digital chef på SVT Sport, medger att tittarsiffrorna inte är oviktiga för kanalen.

– Det är klart att det är viktigt för oss. Att det vi håller på med har en relevans för vår publik. Inte i allt hela tiden, men tittarsiffror är ändå något vi bryr oss om och tittar på, säger han.

Vad tror du att det beror på att ni har så höga tittarsiffror just på vinteridrotter?

– Det handlar om många saker, dels har vi en lång tradition vad det gäller vintersport men också att vi byggt upp ”Vinterstudion” under många år. Sedan handlar det också så klart om de svenska framgångarna och de svenska profilerna. Men också hur vi gör det. Vi har en ny studio, nya experter och i vinter har vi till exempel jobbat mycket mer digitalt än vad vi gjort tidigare.

En miljon såg Hanna Öberg ta guld i tisdags, men samtidigt hade också tiodansen under SM-veckan en halv miljon tittare. Känns inte det lite märkligt?

– SM-veckan är en stark produkt hos oss, och styrkan är helheten. Det hade sannolikt inte varit de tittarsiffrorna om man sänt tiodansen som ett enskilt program.

Men om man jämför att Malmös match mot Chelsea i Europa League i Kanal 9, som hade 400 000 tittare. Går det då verkligen att lita på siffrorna och att det var en halv miljon som verkligen tittade på tiodans?

– Det är klart att vi på SVT har en fördel av att vi, tillsammans med TV4, är en kanal som når över hela landet. Vi har en fördel gentemot de andra.

– Samtidigt finns det en hel del myter kring sportintressen, det är inte tvunget så att fotboll och ishockey är det absolut intressantaste för tittarna. Det har vi ganska många exempel på.

– Sedan är mätverktygen för tittarsiffror vad de är, men det har ju alla kanaler att förhålla sig till.

Så det kan vara så att ni drar nytta i mätningar av att tv-apparater står påslagna med SVT på ålderdomshem och andra ställen?

– Så kan det vara. Men det kan ju inte vi göra något åt.