Samtalen bakom det svenska succéguldet

Martin Ponsiluoma startade som sjätte åkare i sprinten. I mål tog han en överlägsen ledning. Sedan följde en lång, lång väntan innan 25-åringen från Östersund kunde kliva högst upp på prispallen och jubla över sitt första VM-guld i karriären - Sveriges första sedan 1958.

– Det kan inte bli så mycket större. Jag kan inte förstå hur stort det här är, säger Martin Ponsiluoma.

Dagen inför loppet lade 25-åringen upp guldtaktiken över telefon. Dels med landslagstränaren Johannes Lukas, som är axelskadad och följer VM från hemmaplan, och dels med sin pappa Jyrki, tidigare landslagsåkare i längdskidor.

– Pappa tyckte att jag skulle öppna offensivt men ändå kontrollerat och sedan försöka trycka på andra och tredje varvet, säger han.

– Man kan ändå göra mycket där. Det är många som öppnar hårt, men tappar lite där, fortsätter Ponsiluoma som efter målgång hyllade sin pappa som ovärderlig för framgångarna som skidskytt.

– Jag hade inte stått här utan honom, han betyder allt för mig. Det är tråkigt att han inte kunde vara här i dag, det hade varit helt fantastisk.

Martin Ponsiluoma om guldtaktiken

Den svenska guldtaktiken höll hela vägen in i mål. Förutom ett fullt skytte hade svensken bra fart under skidorna under hela tävlingen.

– Jag skulle inte vunnit om jag inte haft bra grejerna. Vallarna har gjort ett fantastiskt jobb. De får fira i kväll.

Efter loppet hyllades Martin Ponsiluoma av såväl lagkamraterna från Sverige som rivaler från andra nationer.

– Det är helt fantastiskt, verkligen. Han har gjort många bra race och tränat ruggigt bra den här sommaren. Det är ingen skräll, säger Jesper Nelin.

– Det var ett väldigt bra lopp. Man var tvungen att vara riktigt bra för att slå honom i dag, säger norrmannen Tarjei Bö.