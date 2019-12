Reagerar efter bilderna på norska stjärnan i SVT

Johannes Thingnes Bö är en av världens främste skidskyttar, med flertalet individuella mästerskapsmedaljer på meritlistan. Under fjolårssäsongen blev han mästerskapskung under VM i Östersund där han tog fyra guld och ett silver, och han vann dessutom den totala världscupen efter att ha knipit hela 16 segrar under året.

Under säsongens senaste lopp i världscupen har flera dock uppmärksammat en utseendemässig förändring hos Thingnes Bö, uppger norska Dagbladet.

Det hela handlar om en klocka, som synts i närbild i tv under skyttet.

Och det är inte vilken klocka som helst som Johannes Thingnes Bö har införskaffat. Enligt den norska tidningen är det en klocka av märket Richard Mille, som har ambassadörer som Didier Drogba, Alexis Pintaurault, Charles Leclerc och Rafael Nadal.

Klockan är av modellen RM 67-02, som enligt Dagbladet kostar mellan 1,35 till 2,1 miljoner svenska kronor.

Ville imponera på frun med lyx

När Thingnes Bö fick frågan att berätta om klockan valde han att svara ”inga kommentarer” både om huruvida Dagbladet har rätt i fråga om vilken klockmodell det är samt om det är han själv som betalat för den.

Han har dock tidigare berättat om sitt stora intresse för klockor när han tillsammans med sin bror Tarjei Bö och sin fru Hedda Dählie Bö gästade det norska tv-programmet ”Min Kveld” på TVNorge.

Där berättade han att han innan de var tillsammans försökte imponera på sin nuvarande fru genom att skicka bilder på sitt lyxliv på Snapchat, däribland en bild på en Rolex-klocka.

– Det var min första dyra klocka. Jag ville visa upp den för Hedda för att imponera. Jag kan se nu i efterhand att det var helt idiotiskt av mig, men så kan det gå, säger han i programmet enligt Dagbladet.

Paret blir föräldrar för första gången senare i vinter.

